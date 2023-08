“Sardegna motor bikers”, fra due ruote e musica  

Si scaldano i motori: domenica a Torregrande torna uno degli appuntamenti più attesi dai centauri di tutta l’Isola “il Sardegna Motor Bikers”, motoraduno organizzato dal Motoclub Ichnos Bikers con il patrocinio del Comune. Domenica in programma tanti spettacoli e divertimento su due ruote, con una piccola novità ma l'appuntamento non sarà più sul lungomare ma in via Domenico Millelire. Si parte alle 9 con le moto che potranno essere ammirate, poi musica con il dj Paba e Sevio. Alle 11.20 l’esibizione degli stuntmen Piratetrop, campioni del freestyle. Subito dopo la partenza del giro turistico e il pranzo. Di pomeriggio ancora musica e le evoluzioni freestyle dei Piratetrop. ( m.g. )

