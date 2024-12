«Sardegna mia, qui respiro il divino» 

Dopo il successo di “Happy Next” e 10 anni di attività teatrale alle spalle, Simone Cristicchi debutta finalmente in Sardegna con “Franciscus. Il folle che parlava agli uccelli”. Incentrato sulla figura di San Francesco, lo spettacolo di e con Simone Cristicchi, romano, 47 anni, scritto con Simona Orlando, con le canzoni inedite composte insieme ad Amara dal cantautore, vincitore del Festival di Sanremo nel 2007, musiche e sonorizzazioni di Tony Canto, scenografia di Giacomo Andrico, luci di Cesare Agoni, costumi di Rossella Zucchi e aiuto regia di Ariele Vincenti, sarà sino al 15 dicembre al Teatro Massimo di Cagliari (giovedì 12, alle 18, nel Foyer del teatro, l’artista incontrerà il pubblico, mentre venerdì 13, alle 20.30, lo spettacolo sarà proposto in una versione speciale con audiodescrizione e tour tattile per non vedenti e ipovedenti) per la stagione 2024-2025 de “La Grande Prosa” organizzata dal CeDAC e il 16 al Verdi di Sassari, dove apre il cartellone della stagione 2024-2025 de “La Grande Prosa e Danza”. «Amo follemente la Sardegna», ci ha raccontato Cristicchi. «A maggio ho fatto un’avventura in camper in giro per l’Isola, scrivendo anche delle poesie, dedicate alla vostra terra meravigliosa».

Quella per la Valle della Luna ha fatto il giro del web.

«Sì, ma la cosa che mi ha colpito in assoluto è che mi son sentito a casa, pur essendo un foresto. Ho sentito subito una grande energia, che forse è un’energia spirituale, che viene dalla terra. Oltre alla Valle della Luna, ricordo il Pozzo di Santa Cristina, uno dei primi luoghi che ho visitato e che mi ha veramente scosso e, poi, le Piscine di Bau Mela, di cui mi sono innamorato. La Sardegna è talmente immensa nelle sue stratificazioni, che non credo basti una vita per conoscerla interamente. Però, mi interessano molto l’aspetto archeologico della cultura nuragica, le feste popolari ancestrali, quasi pagane, che si ripetono da millenni e l’aspetto naturalistico, che è quello che prediligo, perché nella natura ritrovo il respiro divino».

Come vive questo esordio teatrale?

«È una gioia immensa portare in Sardegna questo spettacolo, che è una riflessione su San Francesco, ma anche sul mondo di oggi, sul prendere una posizione, dare una direzione alla propria vita e credo che si sposi molto bene col mondo in cui stiamo vivendo, dove siamo persi, senza voci che ci guidino, senza maestri».

Cosa la affascina della figura di San Francesco?

«Francesco non è solo quello che parlava agli uccelli, ma un uomo che credeva profondamente in quello che faceva. Questo portare avanti un’idea, anche a costo di morire, lo rende un integralista, non un santino all’acqua di rose, come viene dipinto. Lo spettacolo è commovente, ma anche molto provocatorio, perché, sì, isolo alcune tematiche di San Francesco, come l’amore per la natura, l’arte dell’incontro, la follia, la santità, il concetto di povertà, ma la provocazione sta nel mettere in discussione anche tutto quello che lui diceva. Per questo ho inventato il personaggio di Cencio, che interpreto, un suo contemporaneo, testimone di tutta la sua vicenda umana e che ha proprio questa funzione di critica».

Alla parte cantautorale dello spettacolo come ha lavorato?

«Ci tenevo a scrivere degli inediti per lo spettacolo, per renderlo un musical, anche se poi, alla fine, è un ibrido, perché ci sono parti narrate. Abbiamo lavorato isolando alcuni momenti, che abbiamo voluto musicare ed è stato bello immergersi anche musicalmente in quest’atmosfera».

Francesco, il folle… quello della follia è un tema che attraversa la sua arte, come si sviluppa qui?

«C’è una canzone che si chiama “Matto” e parla proprio di quanto il giudizio sulla follia e la santità sia subordinato a una contingenza storica, ma anche a una convenienza. Francesco faceva parte di quelli che venivano chiamati “I folli di Dio”, cioè quelli che seguivano alla lettera il messaggio del Vangelo e lo portavano fino in fondo, senza compromessi o interpretazioni teologiche».

Il suo è un messaggio ancora attuale?

«Sì e mi rifaccio a una frase della religione Sufi: “Essere nel mondo, ma non appartenere al mondo”. Quindi, salvaguardare quella parte intima, che potremmo chiamare anima, dalla contingenza di tutto quello che accade nel mondo, mantenere uno spazio vergine all’interno di noi, che ci possa permettere la riflessione, l’avventura, il non essere condizionati anche da un potere che ci vorrebbe tutti uguali, omologati, come dei burattini. E poi ci sono il concetto di povertà, che non è miseria, ma fare a meno del superfluo o l’arte dell’incontro, accogliere l’altro, non parlo solo dei migranti, ma del riuscire ad avere un cuore così ampio da includere anche chi non la pensa come noi e Francesco questo lo ha fatto dall’inizio alla fine».

