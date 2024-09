«Sardegna, “Mi sono innamorato di te”» 

«In Sardegna ci vorrei passare più tempo possibile, mi è rimasta nel cuore sin da quando ero bambino». Firmato Luca Barbarossa, l’amatissimo cantautore e conduttore radiofonico e televisivo che domani (alle 21,30) sarà protagonista a Villacidro della XXXIX edizione del Premio Dessì, dialogando con l’attore e scrittore Giacomo Casti.

Durante l’incontro “Tra parole e musica”, il cantautore romano parlerà del suo libro, “Cento storie per cento canzoni” (La Nave di Teseo) svelando alcune delle storie contenute nel suo libro, un viaggio da Frank Sinatra a Vasco Rossi, da Lucio Battisti a David Bowie, da Franco Battiato sino a Michael Jackson, inframmezzato anche da alcuni suoi brani, proposti dal vivo con voce e chitarra.

È felice di tornare sull’Isola?

«Molto! La prima volta l’ho girata con mio padre, avrò avuto dieci anni, abbiamo fatto il periplo con una vecchia Mini Minor e la tenda, andando da Caprera e la Maddalena sino a Villasimius, rimasi colpito da quest’isola selvaggia, vergine e meravigliosa. Non c’è un posto che preferisco in assoluto, la Sardegna mi piace nella sua totalità, dalla costa alle zone più remote, vista a piedi o dalla barca».

Com’è nata l’idea di raccogliere cento canzoni?

«Perché la nostra vita è scandita affettuosamente legata alle canzoni. Ho creato una sorta di valigia musicale che porterei con me se dovessi partire all’improvviso o se fossi colto da progressiva amnesia. L’ho fatto per ricordare chi sono, chi siamo, cosa abbiamo ascoltato e cantato e perché continueremo a farlo».

E una canzone da dedicare alla Sardegna?

«Questa è una domanda tosta, ci devo pensare…».

A 60 anni, nel 2021 ha pubblicato la sua autobiografia, Non perderti niente (Mondadori). C’ha preso gusto?

«Molto. Scrivere mi piace almeno quanto leggere, a patto di dedicarsi a qualcosa che si padroneggia e si conosce sul serio ed essendo un appassionato, mi sono reso conto che avevo dentro di me un bagaglio emozionale che volevo condividere con il lettore».

A proposito, in quelle pagine diceva che avrebbe voluto essere Adriano Panatta. Oggi tifa per Jannik Sinner?

«Adoro Sinner. Ha vinto l’US Open asfaltando tutti, il primo italiano a trionfare su quel palcoscenico internazionale. Possiede quel raro dono, quel talento cristallino che fa sembrare facili anche le cose più difficili e in questo senso lo metto alla pari con Roger Federer anche per quel suo carattere imperturbabile che lo rende inattaccabile dalle polemiche».

Bob Dylan, Battiato, De André e “Bella Ciao” figurano nel suo elenco. Le canzoni sono anche politiche?

«Sarebbe un problema se non fosse così. La vita stessa è politica. Le canzoni sono lo specchio del tempo in cui sono state create e alcune devono essere in grado di far affiorare le lotte civili, le imperfezioni da combattere e in tal senso, De André è un punto di riferimento per tutti».

Ci racconta una storia che l’ha colpita particolarmente?

«Amo le storie, sono grato a chi è in grado di raccontarle. E da cantastorie, sono rimasto colpito dalla storia di Frank Churchill, un pianista jazz che componeva musica per i film muti, un talento tale da colpire Walt Disney che gli affidò i suoi film. Churchill vinse un Oscar per la colonna sonora di “Dumbo” e scrisse il tema musicale di “Biancaneve e i Sette Nani”, compresa “Someday My Prince Will Come”».

Il 16 settembre parte la nuova stagione di Radio2 Social Club (in onda su Radio2 e in replica su Rai2), affiancato dalla cantante Ema Stokholma. Qual è il segreto di questo bel successo?

« Boh! Ci divertiamo sul serio. Era il mio sogno poter chiamare amici artisti e accoglierli con il sorriso, come fossimo fra le mura di casa. E se anno dopo anno, nonostante le massacranti tournée, fanno i salti mortali per tornarci a trovare, significa che abbiamo davvero fatto centro».

E la canzone per la Sardegna?

«Sicuramente “Mi sono innamorato di te”».

RIPRODUZIONE RISERVATA