Sardegna megalitica, tre giornate di confronto 

“Architettura e pietra” è il tema al centro del convegno che da domani, per tre giorni, animerà tre comunità del Sarcidano: Serri, Isili e Gergei.

Si comincia domani mattina alle 9,30 presso il centro socioculturale di Serri discutendo di “Megalitismo italiano e Mediterraneo, visione del paesaggio megalitico/culturale” e compiendo una visita guidata del sito archeologico di Santa Vittoria.

Sabato ci si sposta a Isili, nel centro socio culturale Don Salvatore Sanna, dove alle 9 si affronterà il tema delle architetture megalitiche e monumentali in Sardegna e le loro caratteristiche costruttive. «Un appuntamento interessante – commenta il sindaco Luca Pilia – con relatori e ospiti di grande livello: una buona opportunità per far conoscere le risorse del nostro territorio».

Domenica, infine, a Gergei, in località Motti, a partire dalle 9 prenderà vita il primo laboratorio sperimentale: si proverà a spostare ed erigere un menhir con tecniche arcaiche. Previste anche le presenze del ministro alla Cultura Gennaro Sangiuliano e il presidente della regione Cristian Solinas.

RIPRODUZIONE RISERVATA