Sardegna mattatrice ai “tricolori” 

Tre medaglie d’oro assolute, quattro argenti e tre bronzi. È un bilancio destinato a restare nella storia del tiro con l’arco sardo quello con cui si chiude la spedizione ai “tricolori” di Tiro di Campagna, all'Arco della Stella (Benevento).

Brillano i tre titoli italiani. Debora Pinna e Carlo Bertoni si sono imposti nel Mixed Team Arco Ricurvo Assoluto. Quello colto nella finale con lo Sportclub Merano è un oro di grande significati, perché rappresenta il 50° titolo italiano degli Arcieri Uras. Nella divisione dell'Arco Nudo, Giulia Atzeni (Arcieri Torres Sassari) si è laureata campionessa Italiana assoluta, aggiungendo la medaglia d'argento individuale nella classifica di classe Senior Femminile. Il suo momento di grazia è stato suggellato da una seconda medaglia d'oro colta nel Mixed Team Arco Nudo Assoluto in coppia con il compagno di squadra Leonardo Lai.

Gli altri argenti portano la firma di Roberta Zoe Lazzarini (Junior, Arcieri Nuragici) ed Eleonora Lai (Allieve, Arcieri Torres Sassari), oltre che della squadra maschile degli stessi Arcieri Torres, con Marco Fozzi, Leonardo Lai e Marco Vigliani nelle Squadre Assolute Maschili. Infine, i bronzi di categoria di Debora Pinna (Senior, Arcieri Uras) nel Ricurvo, Ilaria Crobu (Allieva, Gate H23) nel Compound e gli Arcieri Uras (Mariella Corrias, Debora Pinna e Roberta Sideri) tra le Squadre Assolute.

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