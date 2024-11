Sardegna Marmi, matricola senza paura 

Neopromossa a chi? Contro ogni pronostico di inizio stagione, la Sardegna Marmi Cagliari continua a veleggiare ai piani altissimi della classifica di A2 Femminile. L’ultimo “colpaccio” interno contro il Sanga Milano (63-59), grande favorito per la promozione al piano di sopra, ha consegnato alle virtussine un lusinghiero terzo posto in classifica alle spalle delle due battistrada Valdarno (che ha disputato una gara in meno) ed Empoli, appaiate in vetta a quota 12 punti. Solide vicino a canestro con il tandem El Habbab-Cadoni, creative sul perimetro grazie a Trozzola e Naczk, le cagliaritane si sono prese di forza il titolo di sorpresa di questo inizio di stagione.

Parla Staico

«È stata una prestazione da “pirati”», dice il coach della Sardegna Marmi, Fabrizio Staico, «consci della forza del Sanga, ci siamo presentati in campo con un atteggiamento spavaldo, convinti che, qualsiasi risultato fosse venuto a galla, saremmo comunque stati contenti. Io e i miei collaboratori avevamo chiesto una buona prestazione che è puntualmente arrivata, permettendoci di vincere la partita». Guardare la classifica fa un certo effetto, ma la Virtus tiene i piedi ben saldi per terra: «Non abbiamo mai dato troppo peso a questo aspetto», spiega, «alle ragazze, fin da subito, ho chiesto umiltà, impegno, lavoro settimanale e niente più. Il martedì ci vediamo, accantoniamo il risultato precedente e andiamo avanti». Il prossimo avversario si chiama Broni: «Un’avversaria difficile tanto quanto il Sanga», conclude Staico, «mi aspetto un’altra buona prova».

