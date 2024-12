Sardegna Marmi granitica, Salerno ko 

Virtus Cagliari 73

Salerno Basket ‘92 59

Sardegna Marmi CA : Naczk 15, Cadoni 12, Trozzola 16, Pellegrini Bettoli 2, El Habbab 20, Peric, Valtcheva 1, Vargiu 2, Gallus 5, Pasolini ne, Podda, Anedda ne. Allenatore Staico

Salerno Ponteggi SA : Silvino Oliveira 14, Valerio 9, Scala 2, De Mitri 15, Vitali, Orchi 10, Esposito, Kirschenbaum Pascale 4, Yusuf 5, Scolpini ne. Allenatore Di Lorenzo

Parziali : 20-13; 45-38; 55-56



La Sardegna Marmi non si ferma più. Sesta vittoria in fila per le cagliaritane, che difendono il fortino del PalaRestivo dall’assalto della Salerno Ponteggi (73-59) e salgono a quota 14 punti, agganciano momentaneamente la Scotti Empoli, seconda in A2 Femminile.

Partita iniziata bene (subito +7) e finita ancora meglio dalle virtussine, protagoniste di un devastante break di 18-3 che ha permesso di scavare il solco decisivo negli ultimi 10 minuti. In mezzo c’è stato da fare i conti con il rientro delle campane, capaci di ricucire il parziale negativo fino a spaventare la Virtus con il sorpasso al 30’ sul 56-55. Il finale, però, è stato interamente a tinte biancoblù, con i canestri di Naczk che hanno permesso di dare la spallata definitiva e mettere in cassaforte la settima vittoria stagionale su 9 gare: un traguardo impensabile alla vigilia della stagione per una squadra partita con l’ambizione di difendere la categoria rischiando il meno possibile. Ora, però, gli scenari stanno diventando sempre più intriganti per il quintetto di Staico, che proverà a capitalizzare la sua straordinaria partenza lottando per la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia.

