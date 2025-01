Sardegna Marmi e Nuova Icom a caccia dei playoff per l’A1 

Nella notte di San Silvestro, forse hanno espresso lo stesso desiderio per il 2025: finire la regular season di A2 con in mano un pass per i playoff promozione. Virtus Cagliari e San Salvatore Selargius sono partite con andature diametralmente opposte, ma ora condividono le stesse (legittime) speranze per una seconda metà di stagione che potrebbe regalare soddisfazioni inaspettate.

La Sardegna Marmi ha affrontato le festività in un clima di euforia grazie al successo ottenuto proprio contro la Nuova Icom nel derby dello scorso 20 dicembre. Un’affermazione che ha permesso alla squadra di Staico di mantenere la quinta piazza a soli 2 punti di distanza dalla quota che varrebbe l’ingresso in Coppa Italia. Il sogno potrebbe ancora diventare realtà, anche se sabato, nell’ultimo turno d’andata, le biancoblù dovranno affrontare la capolista Valdarno.

Una missione durissima, forse impossibile, ma la Virtus bella e intraprendente ammirata nel girone d’andata può dire la sua.

Qui Selargius

Una sconfitta nel derby fa sempre male. Soprattutto se la sosta natalizia ti costringe a ripensarci costantemente per quasi 15 giorni. Ma la Nuova Icom Selargius non ha intenzione di piangere sul latte versato: l’approdo in panchina di Maslarinos ha portato nuova fiducia nelle fila della squadra giallonera, che nel giro di poche settimane ha abbandonato i bassifondi della per abbracciare la zona playoff. Lunedì Ceccarelli e compagne affronteranno un’Epifania speciale, ricevendo al PalaVienna la big Empoli. I valori in campo saranno sbilanciati in favore delle toscane, ma davanti ai suoi tifosi il San Salvatore ha già giocato un brutto scherzo a Valdarno. Il verdetto, insomma, sarà tutto da scrivere.



