«Sardegna, ma quanto sei bella» 

Ieri mattina Cagliari si è illuminata di una luce speciale. Brillava, la città, sotto lo scintillio delle stelle del cinema approdate in città per la presentazione ufficiale della settima edizione del Filming Italy Sardegna Festival, sino a domenica tra Cagliari e il Forte Village di Santa Margherita di Pula.

I divi

Da Brie Larson a Bo Derek, da Ambra Angiolini a Salvatore Esposito. E ancora Dolph Lundgren, Carla Gugino, Ioan Gruffudd, Caterina Guzzanti, Margherita Mazzucco, Diana del Bufalo, Ludovica Martino, John David Washington, Silvio Orlando, Alexandra Daddario, Giampaolo Morelli e Gemma Artenton.

La presentazione-evento

La presentazione-evento, a mezzogiorno nell’anfiteatro della Regione, in via Roma, ha trasformato la città in un autentico crocevia di talento e glamour, confermando ancora una volta Cagliari come un’ottima vetrina internazionale per la settima arte. L'entusiasmo è palpabile e le star del cinema, provenienti da ogni angolo del mondo, si ritrovano nel cuore della Sardegna con abbracci calorosi dopo mesi, e in alcuni casi anni, di lontananza. Il Filming Italy Sardegna Festival non è solo una celebrazione dell’arte cinematografica, ma anche un momento di incontro, confronto e riconnessione per professionisti che, al di là delle luci dei riflettori, condividono una passione comune. Le risate, le strette di mano e gli sguardi complici hanno riempito l'aria. Presente ad unire e riunire i grandi ospiti, la direttrice e ideatrice del Festival Tiziana Rocca, grazie alla quale questa manifestazione si è affermata come unica nel suo genere. Per la prima volta cinema e televisione si legano con proiezioni, incontri e presentazioni di film e serie televisive, coinvolgendo le più importanti distribuzioni e produzioni del piccolo e grande schermo insieme ai colossi dell’entertainment VOD e televisivo.

La madrina

Ambra Angiolini, madrina del Festival, sottolinea l’entusiasmo per questo ritorno in Sardegna: «Una terra che mi ha ospitata molte volte e sempre con grande calore. Sono fiera di essere qui e in particolare per questo Festival, che porta con se tante tematiche importanti: pace, ambiente, parità e violenza di genere sono solo alcuni. Sarà un’esperienza forte e anche un’occasione per usare l’arte come strumento e per continuare a tenere alta l’attenzione su temi che ancora non hanno trovato una soluzione». Tiziana Rocca, infatti, sottolinea che anche questa edizione sarà dedicata alle donne, «in particolare a una grande amica con una carriera unica e strabiliante, che ha lasciato un vuoto incolmabile, Sandra Milo. Ma l’empowerment femminile non sarà l’unico tema».

«Terra meravigliosa»

Ed è un’altra grande donna, oltre che pluripremiata attrice e premio oscar, Brie Larson ad essere presidente onorario del Festival: «Sono grata di essere stata scelta, e anche di poter condividere questa esperienza con i miei colleghi attori. Oltre a questo avrò finalmente occasione di visitare per la prima volta questa splendida regione». Anche Silvio Orlando quest’anno ha dovuto “cedere” all’invito di Rocca, da lui definita “Roccia” per la tenacia e la caparbietà nel portare avanti con passione un così grande progetto: «Alla fine mi sono dovuto costituire», dichiara col sorriso, «e non potrei esserne più felice, anche perché l’ultima volta che sono venuto in Sardegna ero in un carcere per le riprese di “Ariaferma”». John David Washington dichiara di essere onorato dell’invito, di potersi unire a così tante donne meravigliose e «lieto di poter rappresentare la delegazione internazionale in questo Festival». Nella giuria, tra gli altri, Raffaele Esposito, che si complimenta «per un evento così capace di creare connessioni tra l’Italia e il resto del mondo. Attraverso il nostro mestiere vogliamo continuare a far sognare i giovani che vogliono entrare nel mondo del cinema, che è molto più che un semplice mestiere». Dolph Lundgren era stato per la prima volta in Sardegna 40 anni fa, prima di diventare un attore: «Fu Grace Jones a portarmi qui e a farmi conoscere le bellezze e la movida sarda. Sono tornato tante volte, anche con i miei figli, e negli anni ho avuto occasione di scoprire sempre di più la vostra terra». Anche Carla Gugino era stata in Sardegna la prima volta tanti anni fa «precisamente a 7 anni, quando mi portò qui mio padre. Lui mi diceva sempre che nel mondo ci sono due categorie di persone: gli italiani e quelli che sperano di essere italiani. Oggi, circondata da così tanti grandi artisti, sono grata per l’invito. Ma soprattutto per aver assaggiato il Dolce Sardo».

RIPRODUZIONE RISERVATA