«Sardegna leader dell’ovicaprino» 

Nessuno meglio della Sardegna. Nello scacchiere nazionale, l’Isola si muove da leader nel settore lattiero-caseario, fronte ovicaprino. Così risulta dai numeri pubblicati da Laore, l’Agenzia regionale per lo sviluppo in agricoltura che ha completato anche lo sbarco sulla piattaforma nazionale Dati.Gov.it con la pubblicazione degli opendata sull’economia rurale. Dagli agriturismi alle fattorie didattiche.

Prima fotografia

Il primato sardo sta dentro le 340mila tonnellate di latte ovino e caprino, «consegnate nel 2023 dalle aziende zootecniche ai primi acquirenti». Ovvero, i caseifici che quell’oro bianco lo lavorano. Si è così arrivati, sempre stando ai dati di Laore, alla produzione di «oltre 50mila tonnellate di formaggi di pecora e 3mila di capra». Non è rimasto indietro il settore vaccino che «rappresenta una realtà importante con oltre 200mila tonnellate di latte consegnato». Da cui ne sono state ricavate 7mila di formaggi.

Quadro complessivo

Da Laore parlano di «una mole di dati raccolti, capace di offrire un’inedita visione d’insieme». Dai servizi Sviluppo delle filiere zootecniche, benessere animale e laboratorio, il direttore Alessandro De Martini osserva: «Il fatto che tutte queste informazioni siano in capo a Laore rappresenta un valore strategico per l'intero comparto. I cui attori, istituzionali o economici, si trovano adesso nella condizione di poter attingere informazioni certificate». Dall’agenzia ricordano di «aver assunto dal 2022 un ruolo chiave nell’assistenza tecnica diretta a oltre 9.000 aziende che aderiscono alle misure europee sul benessere animale. Contestualmente, nei nostri laboratori eseguiamo più di 160.000 analisi chimiche, fisiche e microbiologiche all’anno sui latti sardi, garantendo la qualità e la sicurezza delle produzioni alimentari».

Gli altri numeri

C’è poi la novità degli opendata, «indispensabili per migliorare la conoscenza e la pianificazione nel settore agricolo, zootecnico e ittico della Sardegna – sottolinea Maria Ibba, dg di Laore –. Questo conferma il nostro impegno per supportare le aziende del territorio, così come gli attori della ricerca e dell’innovazione. Rientra nei nostri obiettivi fornire competenze utili a valorizzare il patrimonio agroalimentare sardo e sostenere la transizione verso modelli di sviluppo più sostenibili». Nell’Isola si contano 804 agriturismi. Le fattorie didattiche iscritte all’albo regionale sono 187, 33 quelle sociali (a scopo di recupero). Ecco ancora 27 attività di pescaturismo e 26 di ittiturismo (nei primi si sale sulle barche, i secondi operano a terra).

Il commento

Giambattista Monne, direttore di Confagricoltura: «Tante volte, in passato, abbiamo richiesto la pubblicazione dei dati produttivi. Averli oggi in disponibilità è sicuramente un passo positivo, poiché da un lato introduce elementi di trasparenza sul sistema produttivo, che spesso negli anni scorsi è apparso poco chiaro sui numeri, e dall’altro consente di avere elementi per programmare le future azioni con cui accompagnare la crescita del nostro sistema agricolo regionale. Ora più che mai, la valenza di tali dati assume una dimensione strategica proprio in questa chiave».

