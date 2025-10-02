Sardegna, le imprese chiedono meno tasse 

«Non può esserci sostenibilità ambientale senza sostenibilità economica. Le micro e piccole imprese italiane, spesso leader nell’energy saving, devono essere messe in condizione di competere, non penalizzate con un carico fiscale superiore a quello dei concorrenti europei». A dirlo è il presidente nazionale di Confartigianato, Marco Granelli, nel presentare un report dell’Ufficio studi sardo dell’associazione. Calano gli investimenti in prodotti e tecnologie green da parte delle imprese sarde nei diversi settori, dai servizi al digitale. A Chia durante i lavori della 21ª edizione dell’annuale convention Energies and Transition Confartigianato High School, la tassazione è stata oggetto di dibattito durante tutti gli interventi.

La tendenza è contenuta nel rapporto, realizzato dall’Ufficio Studi di Confartigianato su dati UnionCamere ed Excelsior, presentato ieri, che rileva una flessione dal 25,2% nel 2023 al 21,4% nel 2024, facendo quindi segnare una flessione del 4,1%, analisi che ha rilevato anche un “green tax spread”, la tassazione ambientale sui cittadini e imprenditori italiani, che pesa 11,1 miliardi di euro in più rispetto alla media dell’Unione Europea, pari a 188 euro pro capite di maggiori costi. «Un’opportunità non colta che richiede ora un cambio di rotta – commentano Giacomo Meloni, presidente di Confartigianato Imprese Sardegna, e il segretario Daniele Serra -: il riordino degli incentivi in Finanziariadovrà rappresentare un momento di svolta». Oggi a Chia la giornata conclusiva.

