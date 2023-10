Sardegna, la rosolia è scomparsa 

«L’Organizzazione mondiale della sanità ha certificato che l’Italia ha eliminato la rosolia nel 2023», dice Gabriele Mereu, responsabile delle vaccinazioni nella Asl di Cagliari. «È la terza malattia eliminata dopo il vaiolo (1980) e la poliomielite (2002). Si tratta di un successo su scala nazionale ma ancora maggiore per la nostra regione: in Sardegna non si erano registrati casi neppure nel 2022. Un risultato che si spiega con il grande lavoro compiuto dalle strutture vaccinali dei dipartimenti di prevenzione per garantire un alto livello nella copertura vaccinale, che si attesta circa al 95% della popolazione tra quella infantile. Ha avuto un ruolo importante anche l’obbligatorietà del vaccino a partire dal 2017. Detto questo, la malattia non è stata eradicata ma la trasmissione endemica, ovvero la segnalazione di casi di contagio, non si verifica da più di un anno su scala nazionale: bisogna perciò tenere elevata l’attenzione e confermare gli alti valori di copertura vaccinale».

«Un’altra malattia infettiva in via di eradicazione in Italia è il morbillo», prosegue il medico. «Questa è una malattia tra le più contagiose, e con un indice di diffusione R0 molto alto, sino a 18 (una persona ammalata ne contagia 18). Così come per la rosolia, dopo l’introduzione nel 2017 dell’obbligo vaccinale si è registrato un netto calo. Anche qui va rimarcata la posizione virtuosa occupata dalla Sardegna, dove non si sono registrati casi né quest’anno e neppure nel 2022, mentre nel resto d’Italia sono stati rilevati 18 casi nel 2022 e 11 casi nel 2023. Il trend lascia ottimisti, ricordando però che la mortalità per le complicanze del morbillo è stimata tra i 50 e i 100 casi per 100.000 infezioni, più frequenti in pazienti fragili o immunodepressi».

La varicella, un’altra malattia infettiva contagiosa, è provocata dal virus Varicella Zoste. «In Sardegna», riporta Mereu, «con una copertura vaccinale intorno al 91% si sono registrati solo 6 casi nel 2022, mentre non ne risultano nel 2023. È una malattia tipica della prima infanzia ma, una volta guariti e con il passare degli anni, può dar luogo, soprattutto nella popolazione anziana, immunodepressa o comunque affetta da gravi patologie, a una riattivazione dello stesso virus causando l’Herpes Zoster, conosciuto anche con il nome di Fuoco di S. Antonio».

