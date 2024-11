Sardegna, la mega batteria al Litio dell’Italia 

La "safety data sheet”, la scheda di sicurezza, è rigorosamente blindata. Indisponibile a chiunque. È un affare tra chi vende, i cinesi, e chi compra, un pò tutti, dagli americani agli irlandesi. Averne una copia autentica tra le mani è come spalancare senza autorizzazione l’ignoto mondo del Litio, quella materia rara “razziata” in giro per il mondo, con deportazioni e schiavitù, dai nuovi mecenati delle batterie. L’ultima frontiera dell’invasione speculativa in terra sarda si chiama: accumulo elettrochimico, tradotto batteria al Litio.

Non sanno dove metterla

La strategia è elementare: gli speculatori del vento e del sole non sanno più dove mettere l’energia che intendono produrre e pensano di riempire impunemente l’Isola di container carichi della nuova “tossico” dipendenza energetica, quella al Litio. I faccendieri di turno si sono già affrettati a scatenare le intemperie di progettisti fotovoltaici ed eolici, magari prestati alla politica, per dichiarare, in maniera “disinteressata”, come spesso capita, il grande amore per questa nuova speculazione al Litio da consumare impunemente alle porte di casa. Ovviamente si occupano di proteggere gli affari degli speculatori di turno, ma ignorano la nuova calata di “veleni” davanti a Monte Arcosu e dintorni.

Nessuna valutazione

Non è un caso che per questo genere di “accumuli elettrochimici” non sia stata prevista alcun tipo di valutazione di impatto ambientale. Progetti da approvare nei Palazzi di Roma, a occhi chiusi e silenzi proverbiali. Peccato che le informazioni tossicologiche riportate o dichiaratamente omesse nella scheda di sicurezza di cui siamo in possesso lasciano trasparire infinite omissioni e pericoli gravissimi. Nel capitolo “informazioni tossicologiche” delle batterie «Catl», la fabbrica “Made in China” di diretta emanazione del Partito Comunista cinese, ci si limita ad affermare: « Non sono disponibili dati per il prodotto stesso ».

Le omissioni

Salvo, poi, centellinare alcune imbarazzanti confessioni: « Le informazioni per i materiali delle celle interne sono le seguenti: Cancerogenicità : Al momento non sono disponibili informazioni. Tossicità riproduttiva : Al momento non sono disponibili informazioni. Teratogenicità (processo responsabile dello sviluppo anomalo di uno o più organi del feto dovuto a cause di varia natura): Al momento non sono disponibili informazioni. Mutagenicità : Al momento non sono disponibili informazioni ». Tutto firmato e sottoscritto dalla «Catl», la società produttrice di queste batterie al Litio che stanno già invadendo la Sardegna da nord a sud. Sono i produttori a rivelare questi “crateri neri”, negando le informazioni più delicate che riguardano la salute umana, dai rischi di cancro ai possibili effetti genetici che si possono verificare. Eppure, senza che dal sistema sanitario e dalle istituzioni regionali si levi un solo segno tangibile di attenzione per la salute umana e il grave rischio ambientale che l’Isola sta correndo, a Roma si sta progettando di trasformare la Sardegna in una grande batteria al Litio al servizio dell’Italia. Basterebbe leggere i numeri, quelli indicati nel primo bando nazionale: lo Stato ha assegnato alla Regione sarda ben 528 megawatt di batterie al Litio su 1.121 previste per tutta Italia. Un dato che fa capire la dimensione dell’invasione di Litio che si sta perpetrando in Sardegna con il complice e connivente silenzio di molti. A questo dato si deve ora aggiungere un quadro generale, anch’esso tenuto sotto traccia, con il quale si registra un ulteriore piano espansionistico di batterie al Litio da disseminare in tutta l’Isola. La mappa rivela una strategia costruita a tavolino, con tanto di società costituite ad hoc, tutte collegate ad un vero e proprio sistema di rapporti, tra progettisti, alcuni sono sardi, e società sconosciute con alle spalle società estere, alcune protette da trust stranieri in vari paradisi fiscali.

Trasparenza sconosciuta

Un tema, quello della trasparenza in queste operazioni, che emerge in tutta la sua rilevanza considerato che organi e società dello Stato “trattano” procedure autorizzative di questa rilevanza con società il più delle volte “inesistenti”, caratterizzate da capitali societari irrisori, coperte molto spesso da residenze fiscali inaccessibili, dislocate in paradisi fiscali sparsi in tutto il mondo. Un vero e proprio sistema “coperto” dove si celano interessi variegati, quelli in salsa locale, per le elemosine dispensate a commensali terrieri o progettisti, e quelli milionari riservati a trust, società celate in qualche misterioso sobborgo lussemburghese o americano e multinazionali di vario livello. La mappa delle società “veicolo” porta sempre ad un vertice che, in ultima analisi, è disposto a pagare milioni di euro in cambio di minuscole società da diecimila euro di capitale che, però, in fine dei conti, portano in dote le autorizzazioni per le “batterie” dai megawatt d’oro.

La mappa dell’assalto

Dopo l’ultima batteria da record progettata e in fase di autorizzazione per il crocevia tra Assemini e Uta, con una potenza da 478 megawatt, per l’Isola si prospetta un vero e proprio assalto. Al Ministero dell’Ambiente risultano procedure in corso per l’autorizzazione di altri 693 megawatt, mentre sono in fase di avvio altre batterie per 529 megawatt. A queste si aggiungono quelle già autorizzate per ben 528 megawatt, per un totale complessivo di ben 1.750 megawatt. Un quantitativo che comporterà il posizionamento di 2.505 container di batterie al Litio, una vera e propria montagna di pericoli, senza che nessuno faccia niente per evitare alla Sardegna quest’ennesimo assalto.

Paradisi fiscali

Anche in questo caso si tratta di società “blindate” tra i paradisi fiscali di Dublino, vedasi la «Bess di Borore», o quella che prevede di realizzare altre due batterie a Uta per altri 198 megawatt complessivi con una holding basata su Valencia, sino ad arrivare all’Enel, posizionata a Nulvi e Assemini, e alla potente «A2a» di Milano che pensa di schierare una batteria da 72 megawatt nel piccolo paesino oristanese di Mogorella. Un vero e proprio assalto alla Sardegna, questa volta a colpi di Litio e affari milionari.

