«Sardegna isolata nel Mediterraneo» 

Una regione auto-isolata dai paesi del Mena, l’area che include nord-Africa e medio oriente. È uno degli aspetti messi in rilievo dal primo rapporto “La Sardegna e il Mediterraneo” dell’Isprom, in partenariato con gli atenei di Cagliari e Sassari, e presentato ieri nel capoluogo turritano nella sede della Fondazione di Sardegna. «Esistono intensi scambi culturali e di cooperazione - afferma Salvatore Cherchi, vicepresidente dell’Istituto di Studi e Programmi per il Mediterraneo - ma l’interscambio commerciale, al netto del petrolio e dei derivati, è molto debole». Il flusso si arena nell’agroalimentare: «Appena un milione di euro per l’import e 8 per l’export».

Aumentano le rimesse degli immigrati, il reddito risparmiato e inviato nel paese di origine. «Appare invece in stallo il flusso migratorio - riferisce Stefano Usai, docente di economia applicata e coordinatore del Rapporto - ma la fortissima crescita demografica in Africa, tra mezzo secolo nella sponda nord da 200 raggiungeranno i 250 milioni di persone, arriverà da noi e bisognerà regolarla». Il dato che allarma è quello dei trasporti. «Vediamo un’assenza di collegamenti - aggiunge Cherchi - e il tracollo del traffico marittimo». Da qui l’auto-isolamento che ci si augura finisca per ridare al territorio quella leadership che le dovrebbe venire dalla sua posizione strategica nel Mediterraneo.

RIPRODUZIONE RISERVATA