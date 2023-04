Sardegna in vetta alle preferenze, boom di prenotazioni nelle città 

Le prove generali per l’estate sono iniziate: il weekend di Pasqua vede la Sardegna in vetta alla classifica delle mete più cercate per le vicine festività, Cagliari nella top ten a livello nazionale e il pienone negli agriturismi. La richiesta c’è, e pure tanta, peccato che domanda (turistica) e offerta (voli e strutture ricettive) non s’incontrino. Mostrando ancora una volta la contraddizione di un’Isola che - come si dice da più parti e a giorni alterni - dovrebbe puntare sulla destagionalizzazione ma che si fa trovare impreparata come sempre.

La tendenza

Una Pasqua di resurrezione in tutti i sensi, soprattutto per la piccola parte del comparto turistico pronta ad accogliere gli ospiti, per ripartire in quarta dopo il lungo stallo dovuto alla pandemia e il rallentamento del dopo Covid. Le previsioni fanno ben sperare: secondo Jetcost, motore di ricerca di voli e strutture ricettive, i primi registrano un più 20% rispetto al 2019, l’anno prima dell’emergenza sanitaria, mentre gli hotel sono a circa +30%. Un fine settimana fortunato per tutta l’Italia, che segue solo Spagna e Portogallo, come tappa per le vacanze. La Sardegna sembra riscuotere un grande interesse. Cagliari è al nono posto per preferenze dei francesi, al decimo per gli spagnoli e all’undicesimo per i portoghesi. I tedeschi prediligono Olbia: non rientra per un solo posto tra le dieci destinazioni più ambite a livello nazionale. Piazzamenti di tutto rispetto per le due città sarde, trascinate in un trend che vede trionfare su tutti Milano.

Pace e tradizione

Sono pochi, ma i titolari delle strutture che - nonostante costi e difficoltà - hanno deciso di non mancare l’appuntamento con la Pasqua adottano ogni strategia per attirare gli ospiti. «La vacanza in Sardegna che sogni da sempre è vicina: concediti una pausa dalla realtà tra antiche tradizioni e luoghi unici», suggeriscono al Chia Laguna. Le terme di Fordongianus promettono una resurrezione dall’acqua, a Su Gologone la scelta è tra soggiorno di due, tre o quattro notti in mezza pensione e camera classic, e al Falkensteiner resort Capo Boi assicurano tutta la pace di cui si ha bisogno.