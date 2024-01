“Sardegna, il cuore”: le zone interne si mettono in moto 

Fa un passo avanti il turismo nelle zone interne. Il progetto "Sardegna, il cuore" ha prodotto una carta di qualità e servizi condivisi, mirando a garantire standard di accoglienza minimi e migliorativi. Novantaquattro gli incontri territoriali che si sono tenuti, oltre 100 i portatori di interesse. Sono stati inclusi anche soggetti pubblici e privati, come i gruppi di azione locale Gal Bmg, Barigadu Guilcer e la Comunità montana Sarcidano Barbagia di Seulo. È stata sviluppata un app di promozione che sarà lanciata all'inizio dell'anno.

Recentemente, i tre Gal hanno siglato un protocollo di intesa strategico, insieme ad altri partner, per il periodo 2023-2027. Le attività principali in programma includono l'adesione di nuovi operatori alla rete, la traduzione dei contenuti in inglese e sardo, l'implementazione di nuove funzioni dell'app digitale e la partecipazione a fiere internazionali del turismo per una promozione integrata. Inoltre, per contrastare lo spopolamento i piani strategici dei Gal si concentrano sul turismo come ambito tematico prioritario. Nel caso del Gal Bmg, si prevede il supporto all'avviamento di nuove attività imprenditoriali. Si propone anche l'offerta di esperienze turistiche inedite. «Per attrarre nuovi residenti e viaggiatori – dice Claudia Sedda, direttrice del Gal Bmg - dobbiamo prima migliorare le condizioni di vita dei locali, creando nuove opportunità di lavoro e di formazione».