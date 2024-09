Sardegna-Hollywood Antonio Marras e il tempo della “Gioventù bruciata” 

La donna e il mito, la moda e l’amore. E la Sardegna. Nella sfilata che Antonio Marras dedica ad Anna Maria Pierangeli c’è tutto questo. Ma molto altro ancora può essere intravisto, oltre la musa ispiratrice, nello show andato in scena ieri alla Milano Fashion Week.

Ehi, baby!

Lo spettacolo parte dalla protagonista designata, l’attrice cagliaritana sbarcata a Hollywood non ancora ventenne agli albori degli anni ’50, e passata alla storia anche per l'ostacolata relazione con James Dean – il bello e maledetto eroe di “Gioventù bruciata”, scomparso a soli 24 anni per un incidente d’auto, nel 1955, pochi mesi dopo il matrimonio della Pierangeli col cantante Vic Damone – e attraversa il decennio, accompagnato dal rock and roll di una band col ciuffo alla Elvis che suona dal vivo brani dell’epoca ribelle per antonomasia, omaggio ai club che Anna Maria amava frequentare. Fino ad arrivare ai giorni nostri e all’attualità delle tendenze per la prossima primavera-estate: fantasie tropicali, di ibiscus e anthurium, e a quadri, spezzate dal maculato, gonne a ruota e a pareo, bustier e abiti lunghi, frange e comode giacche, tute e caftani, calze con la riga e maxi cappelli di paglia, pelle, paillettes, fiocchi e volants per lei; ampie camicie, felpe, pantaloncini, calzini e sandali per lui.

«Cara mamma»

Il tutto introdotto dalle danze scatenate di ballerine e ballerini e dalla struggente lettera che dalla California la Pierangeli scrive alla mamma, vigile e intransigente guardiana di Anna Maria. «Beverly Hills è meravigliosa», «a Los Angeles il tempo sembra Sardegna», «la spiaggia di Santa Monica mi ricorda il Poetto a Cagliari e come si io al mare non ci rinuncio e la vegetazione pare quella del litoraneo sardo. Ah, quanto mi manca quel luogo fantastico che è la Sardegna…», scrive Anna Maria. E ancora: «Ad Acapulco ci vado spesso con Jimmy, te l’ho già scritto. Tu non approvi, lo so, non ti piace, pensi che non sia adatto a me, ma io lo amo. E lui fa sul serio, mi vuole sposare…». Intanto, Anna Maria e Jimmy prendono vita sulla passerella di Marras, nella collezione spring-summer 2025 donna e uomo, che racconta sogni, amori, successi e sere d’estate attraverso abiti che sono il risultato di un intreccio di stili, ispirazioni e riferimenti, che si fondono e contaminano tra loro.

Palme e nuraghi

Ma in via Mecenate, con gli innesti californiani, le palme e i surf di Acapulco, e i fiori esotici dai colori vibranti, sfila pure la Sardegna, nel suo segno più esplicito, come il disegno jacquard del nuraghe, simbolo principe di una terra millenaria custode del tempo accompagnato dalle stampe nei toni dell’ecrù e del nero che evocano le pietre millenarie e i paesaggi arcaici dell’Isola. La collezione di Marras è un sovrapporsi di tessuti, fantasie e colori, dal verde salvia all’azzurro del mare, dal bordeaux al giallo fluo, dalle silhouette riconoscibili, evocative ma contemporanee, e dagli abbinamenti inusuali. Un mondo in cui gli opposti si attraggono. Come Hollywood e la Sardegna.

