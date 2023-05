Sardegna, guardiamoci allo specchio 

Sinergia tra l’Aes, l’associazione degli editori sardi, e la Sardegna Film Commission per una partecipazione che vede crescere le case editrici rappresentate al Lingotto: 35 editori sardi, oltre 30 eventi e un concept originale. Ampio spazio sarà dedicato all’archeologia, con il particolare rilievo dato alla candidatura Unesco delle Domus de Janas. Questo programma ha come titolo, “L’isola allo specchio", proprio a richiamare la proposta del Salone e la coniuga in modo del tutto peculiare, dando voce all’immaginario letterario, scenico e musicale dell’Isola. Ma lo slogan del Salone 2023 è anche un’occasione per la Sardegna a guardare dentro se stessa, la sua essenza di isola millenaria che si riflette a sua volta nel Mediterraneo. «La presenza degli editori sardi a Torino non è una novità», spiega la presidente Aes Simonetta Castia, «ma un elemento caratterizzante e denotante il senso della più grande manifestazione letteraria e di promozione dell’editoria in Italia. Un appuntamento irrinunciabile e ulteriormente vivificato dal fatto di aver ricevuto e accolto l’invito a essere regione ospite. Un motivo in più per confermare il senso della nostra vocazione culturale e missione professionale».

“Attraverso lo specchio” è un omaggio a Lewis Carroll e alle sue creature letterarie più celebri: Bianconiglio, Stregatto e quell’Alice nel paese delle meraviglie. L’omaggio è firmato da Nicola Lagioia e rappresenta l’ultimo capitolo della sua direzione alla Fiera del Libro di Torino. Appuntamento da oggi al 22 maggio, con la Sardegna nel ruolo di regione ospite.

La nostra isola protagonista, dunque. Lo stand della Regione coinvolge non solo gli editori ma tutta la filiera del libro, dai bibliotecari ai librai, dagli autori ai traduttori, fino ai giornalisti e ai blogger.

I numeri

Nel segno di Grazia

Gli eventi targati Aes copriranno i 5 giorni di appuntamenti, partendo già dalla giornata inaugurale: dopo due eventi dedicati agli studenti, con Giancarlo Biffi e con Giuseppe Pulina in collaborazione con il liceo “Dettori” di Tempio, nelle sale esterne del Lingotto il programma della sala Sardegna – lo stand della Regione – si aprirà ufficialmente con l’evento di apertura istituzionale Sardegna “Angedras - L’isola allo specchio”: un omaggio a Grazia Deledda, Sergio Atzeni, Giulio Angioni e Giorgio Todde, quattro autori sardi che hanno segnato la storia sarda, del Paese e del Novecento, con letture di Giovanni Carroni, Vanessa Podda e Fabio Marceddu. Il 20 maggio focus su Grazia Deledda e l’attualità del premio Nobel nuorese a 150 anni dalla nascita, con Dino Manca, autore di “Sento tutta la modernità della vita” (AIPSA), in collaborazione con l’ISRE-Istituto Regionale Etnografico che ha compiuto l’intensa attività scientifica pubblicando i tre volumi relativi al ciclo di convegni deleddiani del 2021. Lo stesso giorno, all’interno del palinsesto nazionale della regione ospite il convegno 150 anni di Grazia, con i deleddisti Duilio Caocci, Angela Guiso, Dino Manca e Piero Mura moderati dal critico letterario Alessandro Marongiu sul significato della più recente fortuna letteraria e storiografica del Nobel nuorese.

Il Salone Off

Per il secondo anno consecutivo l’associazione torinese dei sardi Antonio Gramsci, farà vivere nell’ambito del “Salone Internazionale del Libro di Torino Off” una rassegna nella rassegna: sino al 21 maggio si viaggia verso “Isole migranti - Esili urbani”. I temi affrontati sono quelli del “transito” e delle “contaminazioni”: storie di approdi, di cambiamenti e di sfide. «Dopo la grande partecipazione dell’anno scorso, abbiamo lavorato per organizzare una rassegna ancora più inclusiva e attenta alle questioni mediterranee, con l’obiettivo di promuovere l’editoria isolana e il patrimonio culturale della nostra comunità attraverso eventi gratuiti, e aperti a tutti», sottolinea il cagliaritano Francesco Pongiluppi, curatore della rassegna in rappresentanza dell’associazione Gramsci. Nei tre giorni siglati dall’associazione Gramsci 20 appuntamenti e 30 tra artisti, autori e animatori sociali. Sulle pagine social i programmi dettagliati. Sempre sotto il segno del libro.

