Sardegna già in ritardo di sette mesi E il via libera al provvedimento non potrà arrivare prima di aprile 

La Regione ha fatto suo il Salva casa di Salvini. Solo in parte, ha specificato l’assessore all’Urbanistica Francesco Spanedda dopo il via libera al testo unificato sull’edilizia che recepisce il decreto. Quindi i cittadini e i tecnici non potranno beneficiare di tutti i vantaggi di cui si può già usufruire nelle altre Regioni italiane. E, in ogni caso, per quello che si potrà realmente fare bisogna aspettare.

Le tappe

Il via libera in Giunta, infatti, è solo un passaggio. Ora il testo sarà trasmesso nella commissione Governo del territorio presieduta da Roberto Li Gioi (Movimento Cinquestelle), e solo dopo l’approvazione nel parlamentino potrà approdare in Aula. Non subito: le prossime settimane saranno dedicate tutte all’esame della riforma sanitaria che prevede il commissariamento delle Asl, e subito dopo alla prima manovra finanziaria della legislatura. La maggioranza, infatti, sta lavorando per uscire al più presto dall’esercizio provvisorio, per questo è da escludere che il testo sull’edilizia possa avere una corsia preferenziale.

Intanto le opposizioni protestano. L’ok dell’esecutivo non cambia il fatto che nell’Isola il Salva casa non è applicabile, fa notare il consigliere di Fratelli d’Italia Antonello Floris. «Tanti cittadini mi hanno chiamato chiedendomi notizie sul provvedimento della Giunta. Voglio specificare che l'approvazione in Giunta del recepimento del Decreto Salva attraverso l'aggiornamento della legge regionale numero 23 del 1985, non produce nessun effetto pratico e operativo, in quanto l'approvazione della nuova legge urbanistica spetta al Consiglio regionale». Purtroppo, aggiunge, «nonostante i solleciti da parte nostra, verosimilmente il testo unificato non sarà licenziato dall’Aula prima di aprile o maggio. Siamo in forte ritardo, tenendo presente che la legge sul Salva casa è stata approvata dal Parlamento sette mesi fa, il 24 luglio 2024».

Il presidente della quarta commissione, Li Gioi, ha assicurato che «il provvedimento darà finalmente certezze ai cittadini e agli enti locali, e in commissione si lavorerà affinché abbia i propri effetti». Ovviamente, il lavoro nel parlamentino dell’Urbanistica comprende tutte le audizioni dei portatori di interesse. Che, assicura Li Gioi, saranno ascoltati.

Verso la quarta

Proprio in commissione, comunque, il provvedimento potrebbe subire una serie di modifiche. Al momento del via libera in Giunta, infatti, Spanedda e la stessa presidente della Regione erano stati chiari. L’assessore, in particolare, aveva fatto presente che «non abbiamo voluto recepire quelle parti del decreto che, a nostro parere, incoraggiano la speculazione e che non sono confacenti al nostro territorio e ai nostri centri urbani». La governatrice aveva sottolineato che «il nostro obiettivo è quello di semplificare la vita ai cittadini, ma allo stesso tempo vogliamo sbarrare la strada a qualsiasi tentazione di speculazione edilizia». Ma ribattono ora Paolo Truzzu e Franco Mula di FdI, «con la scusa della lotta alla speculazione, la Giunta perde una preziosa occasione per dare risposte alle esigenze di cittadini e imprese». (ro. mu.)

