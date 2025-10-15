Sardegna equitation festival, giovani cavalieri da tutta Italia 

L’Horse Country resort di Arborea si conferma tra i centri più importanti per le competizioni equestri regionali e soprattutto internazionali. E infatti sabato e domenica scenderanno in pista, nell’ambito della manifestazione Sardegna equitation festival, quasi 70 cavalieri con altrettanti pony: poco più della metà provenienti dagli allevamenti dell’Isola e gli altri dal resto d’Italia. E se da un lato si terrà il campionato regionale Pony club, dall’altro per la prima volta in Sardegna ci saranno le gare di una tappa del circuito internazionale del Mg Pairs Mediterranean cup. Una due giorni di sport dedicata ai ragazzi con tre categorie di gara: under 21, 18 e 16. La manifestazione, finanziata dalla Regione, è organizzata anche con il contributo del circolo ippico Usignolo di Santa Giusta. Non solo gare, visto che si terranno anche i corsi di formazione Fei dedicati a oltre 40 giudici, steward e rappresentanti delle nazioni. I partecipanti arrivano da ben 22 paesi di tutto il mondo.

«Gli importanti traguardi tagliati in questi ultimi anni – ha spiegato Riccardo Giachino, titolare dell’Horse country resort – ci invitano ancora di più nel proseguire lungo la strada della valorizzazione sportiva attraverso il racconto del nostro territorio e della lunga tradizione equestre. Una storia che proprio nell’Oristanese conserva le radici più profonde che si ritrovano negli allevamenti, nei circoli ippici e nelle straordinarie manifestazioni ancora presenti nelle nostre comunità».

