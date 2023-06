Sardegna e tradizioni  spiegate ai più piccoli 

L'antropologa cagliaritana Susanna Paulis realizza “Tradizioni popolari della Sardegna”, per Edizioni della Torre, dedicato a un percorso conoscitivo su aspetti identitari e radicati nella storia e nella cultura dell'isola sarda.

Un lavoro pensato come strumento didattico e di riflessione rivolto soprattutto agli alunni delle ultime due classi delle scuole elementari e del triennio delle medie. L'intenzione è introdurre le generazioni più giovani alla conoscenza, profonda e, al contempo, agile delle tradizioni e leggende popolari della Sardegna.

Eppure la lettura è ottima anche per un pubblico più adulto che già raccoglie in sé la narrazione di una terra misteriosa e impetuosa ma che ha piacere di approfondire gli argomenti trattati.

Il testo, nel suo scorrere così piacevole, è arricchito dalla presenza di numerose citazioni delle opere della scrittrice premio Nobel Grazia Deledda: i suoi passi rivelano la suggestione popolare che la sua terra natale emana ancora oggi.

Susanna Paulis, desidera scuotere le menti su molte tematiche, colorate dalle illustrazioni di Claudia Piras che evocano oggetti, luoghi, momenti di autenticità del territorio isolano.

Il volume di 140 pagine si compone di quattro macrocategorie che saltano dal racconto del lavoro e delle feste a quello sulla gestione della vita, passando per le figure fantastiche popolari, sino al vestiario e gioielleria di tradizione. Ogni capitolo è scandito da molteplici tracce della storia orale della Sardegna, e quindi qua e là si trovano cenni a modi di dire, ninnenanne e proverbi contestualizzati agli ingranaggi del tempo e dello spazio. (Federica Abozzi)