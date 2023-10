Sardegna e Sicilia, stretto il patto per dare slancio all’Insularità  

Prima di tutto la continuità territoriale. Poi, a cascata, la fiscalità di sviluppo, le aree interne e il riconoscimento – nella politica di coesione - di interventi mirati al superamento della condizione Insularità. La parola d’ordine è modernizzazione. Per dare senso compiuto all’inserimento del concetto di Insularità in Costituzione, per ora ignorato dal Decreto Sud, e iniziare a pensare a una rete di infrastrutture capace di colmare un gap insostenibile. Sardegna e Sicilia affrontano diverse emergenze comuni: una santa alleanza per contare in Europa è quindi più che giustificata.

L’incontro

Il punto della situazione e delle prospettive è stato fatto ieri a Cagliari, durante un convegno organizzato dall’Asel e dall’Asael, le associazioni degli enti locali delle due regioni, sul tema “La doppia insularità delle aree interne di Sicilia e Sardegna, riflessi sulle politiche di sviluppo dei Comuni isolani”. Un aspetto fondamentale riguarda il nuovo articolo 119 della Costituzione che, insieme all'articolo 174 del testo sul funzionamento dell'Unione Europea, stabilisce l'Insularità come base e legittimazione della politica di coesione. «L'articolo 119 stabilisce le priorità che lo Stato deve considerare nella programmazione dei fondi di coesione, che rappresentano circa un terzo delle risorse concesse dall'Ue», ha detto Michele Cossa, capogruppo dei Riformatori Sardi in Consiglio regionale. «Queste politiche di coesione sono finalizzate al riequilibrio territoriale, compreso lo sviluppo delle isole, affinché possano progredire come i territori della terraferma grazie all’articolo 119. Tuttavia, è importante utilizzare queste risorse in modo efficace, con progetti che possano veramente affrontare la questione l'isolamento causato dall'Insularità». Le priorità includono appunto la continuità territoriale, attraverso il trasporto aereo e marittimo, nonché l'accessibilità interna tramite la creazione di una rete ferroviaria e stradale che riduca al minimo i tempi di percorrenza e colleghi i vari centri della Sardegna tra di loro e con i porti e gli aeroporti. L'accessibilità esterna è strettamente legata a quella interna attraverso infrastrutture adeguate. A tal proposito, Cossa ha sottolineato che «la Sardegna ha l'indice di infrastrutture più basso in Italia».

I temi

Un altro nodo rilevante è quello dell'energia, con un forte impegno verso la decarbonizzazione e l'introduzione di progetti sperimentali per l'utilizzo dell'idrogeno come fonte di energia a impatto ambientale zero. Questo richiede di superare rapidamente la fase intermedia, rappresentata dal fotovoltaico e dall’eolico, che rischia di causare danni significativi al paesaggio. Quindi la fiscalità di sviluppo, che implica l'introduzione di forme di tassazione in grado di attrarre investimenti produttivi. In sostanza, si dovrebbe puntare a un'industria a basso impatto ambientale, che favorisca l'impiego della manodopera locale. Nello stesso tempo, è necessario investire sulla qualità dell'amministrazione: «Il punto», ha chiuso Cossa, «non è avere molte risorse, ma un apparato efficiente che sia in grado di utilizzarle, superando modelli organizzativi arcaici». All’incontro, moderato dal presidente dell’Asel Rodolfo Cancedda, è intervenuto anche Gaetano Armao, docente di diritto amministrativo all’Università di Palermo e delegato del rettore per la condizione di Insularità: «Sicilia e Sardegna ancora una volta sono accanto nel sostenere le ragioni della doppia Insularità, cioè di quella situazione di marginalità che connota le nostre isole minori e le nostre aree interne, dove i cittadini sono doppiamente insulari, doppiamente penalizzati e doppiamente emarginati. Questa marginalità va recuperata con interventi concreti di attuazione del principio costituzionale che siamo riusciti a ottenere dopo una lunga battaglia cominciata in Sardegna e in seguito anche in Sicilia», ha detto Armao. «Il dato centrale è quello di consentire la piena attuazione del principio costituzionale. Purtroppo l'ultima legge di bilancio, quella del 2023, approvata dal Parlamento a dicembre, non lo ha riconosciuto in concreto, se non con poche risorse. Adesso abbiamo tre appuntamenti importanti. Il primo è la conversione del Decreto Sud, che non fa riferimento alcuno all’Insularità e che invece deve darle un adeguato riconoscimento, perché in Costituzione deve tradurre questo principio in concreto in una nuova politica di coesione. Il secondo appuntamento è la nuova legge di bilancio, che comincia a breve il suo esame in Parlamento, ma che dovrà riconoscere un significativo intervento in favore delle isole. Infine, la sentenza della Consulta, attesa per febbraio o marzo prossimo, dovrà sancire se ci sono stati errori nella politica di riconoscimento del valore costituzionale dell'Insularità». Sul fatto che le due isole maggiori possano avere una sede comune in Europa, Armao è fiducioso: «Sarebbe un segnale tangibile che le due grandi isole, Regioni e non Stato d'Europa, lottino insieme per il pieno riconoscimento della condizione di isolamento».

Il caso corso

Guarda con interesse agli Statuti di Sardegna e Sicilia pure la Corsica: «Il governo Macron sta aprendo al riconoscimento della nostra autonomia», dice il delegato dell’assemblea corsa Denis Luciani. «Anche noi abbiamo un problema di continuità territoriale e la Sardegna è la nostra comunità di destino nell’ottica di una crescita comune».

