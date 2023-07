«Sardegna e Sicilia mia,  l’orrore di vedervi bruciare» 

È una cosa seria la felicità. «Dobbiamo perseguirla perché abbiamo il diritto di essere felici», dice Giusy Ferreri parafrasando uno dei brani contenuti nel suo ultimo album, “Cortometraggi”. «Un testo intenso, scritto da Marco Masini, che ritengo assolutamente attuale e pertinente al tempo in cui viviamo: pandemia, guerra e gli effetti del cambiamento climatico hanno modificato le nostre vite, continuano a metterci alla prova».

La quarantaquattrenne cantautrice e interprete originaria di Palermo attingerà anche dall’ultimo lavoro per proporre la scaletta al pubblico che domani alle 22,30 sarà sotto il palco di piazza Sella, a Iglesias, per il concerto nell’ambito di “Disco Italia live”, festival firmato Capricorn concerti e Comune. «È sempre un grande piacere ritornare in Sardegna, è un’isola meravigliosa di cui apprezzo tante cose: dalla ricca vegetazione agli scogli a picco su un mare che è stupendo».

Cosa proporrà al pubblico che la seguirà ad Iglesias?

«Sarà una scaletta di quasi due ore, direi molto energica, con diversi momenti musicali e stili: dal pop al rock, una parentesi con le hit estive, poi si ritorna al rock. Sarò accompagnata da cinque bravissimi musicisti».

Si è un po’ allontanata dai cosiddetti tormentoni estivi?

«In realtà non li avevo nei miei album, con quei brani dal sapore estivo sono stata ospite in diverse occasioni grazie a Takagi e Ketra, poi ho avuto la collaborazione con Elettra Lamborghini e quella con Baby K. Ma per quanto mi riguarda, a parte “Partiti adesso”, che ha un sapore più estivo, ho un repertorio pop rock. Sicuramente quella delle hit estive è stata una bellissima parentesi che mi ha dato la possibilità di dare altre atmosfere al mio repertorio, solitamente più introspettivo. Per cui ci stava, diciamo che crea più equilibrio».

Tra i brani contenuti in “Cortometraggi” c’è anche quello intitolato “Federico Fellini”.

«Sarebbe stato veramente bello interpretare un suo film! Tra i tanti sceglierei “Prova d’orchestra”».

Lei ha una figlia. Cosa la preoccupa di più di questi tempi così difficili?

«Egoismo e superficialità. Compresi quelli nei confronti della natura, che si vuole sfruttare senza averne rispetto. Lo vediamo anche in questi giorni drammatici, in Sardegna come nella mia Sicilia, la poca attenzione che c’è: gli incendi stanno devastando terre bellissime e bisognerebbe indagare bene per capire che tutto ciò non è colpa solo del surriscaldamento. Purtroppo saranno le generazioni future a pagarne le conseguenze».

Madre e donna di successo: è complicato?

«Non ci penso, la vivo così com'è perché qualsiasi mestiere comporta difficoltà in tal senso: correlare la vita lavorativa e gli orari dei bambini può essere faticoso ma ritengo sia un sacrificio bellissimo, un dono».

Si sente meglio nella veste di cantautrice o interprete?

«Essere cantautrice è sicuramente uno sfogo personale, una gratificazione interiore. Tuttavia ho avuto la fortuna di collaborare con autori che stimo particolarmente: Diego Mancino, Marco Masini e Tiziano Ferro. È un bene trovare più strade per comunicare».

