Sardegna e Sicilia, autonomie alleate 

«Il percorso verso l’autonomia differenziata non può prescindere dalla tutela del principio costituzionale di insularità. Le isole sono una cosa diversa dalle altre Regioni». Michele Cossa, presidente della commissione speciale sull’Insularità del Consiglio regionale, ha ribadito durante un convegno ospitato ieri a Palermo come la riforma sul nuovo assetto delle Regioni ordinarie non possa ignorare il principio di insularità inserito in Costituzione lo scorso novembre.

Il dibattito

L’esponente dei Riformatori è intervenuto all’iniziativa patrocinata dalla Regione Sicilia, che ha battezzato l’alleanza tra Cagliari e Palermo a difesa dell’autonomia. Cossa ha ricordato come le isole paghino una condizione di svantaggio: «Ignorare il gap insulare è scorretto sul piano istituzionale e violerebbe la Costituzione». Ogni sardo, ha aggiunto, paga una “tassa sull’insularità” di 5.700 euro all’anno, somma su cui pesano le difficoltà degli spostamenti: «I trasporti sono il problema principale. La Commissione Ue non può chiedere che ai voli per l’Isola si applichino le regole a tutela degli altri mercati. Serve impegno anche su energia e fiscalità di vantaggio».

La continuità

Antonio Moro, assessore regionale ai Trasporti, ha auspicato nel convegno una nuova strategia sulla governance del settore: «C’è bisogno di un patto con la Sicilia per affrontare l’emergenza dei collegamenti, un progetto unico da portare subito all’attenzione di Governo e Parlamento». Per il presidente del Psd’Az sono prioritarie le alleanze internazionali: «Porteremo avanti un’intesa sul trasporto aereo, per una Carta delle Isole europee, con Baleari e Corsica. Il semestre spagnolo di presidenza dell’Ue può dare forza alla continuità territoriale. La Corsica rappresenta un esempio virtuoso con la sua Air Corse: sarebbe bello che fosse la compagnia delle isole del Mediterraneo». Difende la specialità anche Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia: «L’autonomia differenziata è complementare all’insularità».