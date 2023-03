Sardegna e Corsica, patto del mare  

Perché le risorse non restino solo sulla carta occorrerà però un passo diverso con la burocrazia. «In questi anni la spesa è migliorata», spiega Giansimone Masia, direttore della Confindustria del Centronord Sardegna e componente del Comitato di sorveglianza per Interreg in rappresentanza del partenariato sociale. «C’è stata una maggior partecipazione delle aziende anche se spesso la spesa è defluita in mille rivoli. In questo settennio ci aspettiamo un miglioramento nell’utilizzo delle risorse. C’è una novità importante: è stato approvato il principio della capitalizzazione: significa che i progetti approvati nel settennio scorso possono essere ulteriormente implementati da partner con nuovi obiettivi da raggiungere».

La cooperazione riparte dal cuore del Mediterraneo e la Sardegna dà il proprio via libera al programma Interreg, che si rivolge a sette milioni di abitanti delle regioni interessate: Liguria, Toscana, Corsica, due dipartimenti francesi e, appunto, la Sardegna. Sul piatto ci sono i 77 milioni di euro del programma Interreg che sarà presentato domani a Sassari in un convegno a cui parteciperà l’Autorità di gestione. Nel corso dell’evento, ospitato da PromoCamera, saranno illustrate le caratteristiche dell’avviso il cui termine per la partecipazione è fissato per il prossimo 19 di maggio; nell’occasione si esamineranno anche i risultati della programmazione precedente. La filosofia di Interreg è che il mare debba costituire un punto di unione tra Italia e Francia con due economie che sono in parte collegate alla blue economy. Tra i beneficiari dei fondi ci sono anche gli organismi pubblici, inclusi gli enti locali, gli organismi di diritto pubblico, i gruppi europei di cooperazione territoriale, le associazioni di categoria. Nelle diverse regioni si profilano i progetti sulla banda larga, quelli per l’innovazione delle imprese, per l’antincendio boschivo e per la lotta alla siccità ma le linee d’azione d’investimento principale riguardano, in realtà, tutto quello che fa riferimento alla blue economy, la creazione di reti di imprese, la ricerca le start up, il miglioramento qualitativo dei porti turistici.

L’accordo bilaterale

Due anni fa, col Trattato del Quirinale, erano stati chiariti i rapporti economici tra Italia e Francia. Gli interessi tra i due Stati sono diversi e l’obiettivo del negoziato puntava a instaurare rapporti di buon vicinato nelle rispettive Zone economiche esclusive. Ora, una finalità del programma Interreg è di creare una migliore governance transfrontaliera. In questa fase sono disponibili settantasette milioni di euro e le risorse sono destinate ad aumentare nel settennio con l’emissione di altri tre bandi. Il programma è cofinanziato dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale.

Si deve accelerare

Perché le risorse non restino solo sulla carta occorrerà però un passo diverso con la burocrazia. «In questi anni la spesa è migliorata», spiega Giansimone Masia, direttore della Confindustria del Centronord Sardegna e componente del Comitato di sorveglianza per Interreg in rappresentanza del partenariato sociale. «C’è stata una maggior partecipazione delle aziende anche se spesso la spesa è defluita in mille rivoli. In questo settennio ci aspettiamo un miglioramento nell’utilizzo delle risorse. C’è una novità importante: è stato approvato il principio della capitalizzazione: significa che i progetti approvati nel settennio scorso possono essere ulteriormente implementati da partner con nuovi obiettivi da raggiungere».

Cinquecento siti

Il primo bando è rivolto soprattutto alla protezione e valorizzazione delle risorse naturali: nell’area transfrontaliera sono stati individuati più di cinquecento siti naturali ai quali si aggiungono altrettante aree marine protette e parchi. Da qui la necessità di sostenere le iniziative dell’economia blu e di quella verde, l’insediamento di poli scientifici d’eccellenza nei diversi ambiti delle biotecnologie, delle scienze della vita, della chimica verde.

Diporto protagonista

Un asset fondamentale è la nautica da diporto, considerato che il bacino Sardegna-Corsica attrae il maggior numero di maxi yacht in Europa. Le statistiche sulla nautica dicono che la Corsica ha l’1,8 per cento del fatturato e l’1,9 degli occupati ma i principali poli d’eccellenza sono in Italia con un numero preminente di imprese e con il maggiore volume di export. Per posti barca la quota più alta si trova in Liguria (23.254), segue la Sardegna con 20.037. I fondi disponibili per il primo avviso pesano per il 43% della disponibilità complessiva del settennio.

