Sardegna e Corsica insieme contro le servitù militari 

Quanto vale la presenza delle basi militari nell’Isola e, in particolare, quanto ci guadagna lo Stato dall’affitto dei poligoni agli eserciti di tutto il mondo? Domande che hanno ispirato un ordine del giorno approvato all’unanimità in Consiglio regionale e di cui ieri le opposizioni hanno sollecitato l’applicazione. Il documento impegna la Giunta regionale, tra le altre cose, a commissionare a un ente esterno di rilievo internazionale una valutazione indipendente con l’obiettivo di quantificare il peso delle servitù negli ultimi 50 anni in termini di costi reali, benefici, impatto sociale e ambientale ed eventuale mancato sviluppo economico. Affiancati da una delegazione di Corsica libera e dai gruppi indipendentisti di Irs, Progres e Torra, i capigruppo della minoranza hanno ricordato che il 65 per cento delle servitù militari italiane si trova in Sardegna: in totale trentamila ettari di territorio impegnati dal demanio militare e 80 chilometri di coste non accessibili alle attività turistiche. Si tratta di una battaglia comune con la Corsica che lo scorso dicembre ha approvato nella sua Assemblea un analogo documento.

«Non vorremmo che questo documento vada ad aggiungersi ai tanti altri che non hanno ricevuto risposta dalla Giunta», ha dichiarato il capogruppo Dem Gianfranco Ganau, «è giunta l`ora di riequilibrare la presenza delle servitù militari nella nostra isola, e per questo deve essere avviata una trattativa con il Governo».

L’ordine del giorno chiede anche al governatore Christian Solinas di riunire la consulta sardo corsa nata nel 2016. «Le due Isole non devono diventare le portaerei del Mediterraneo», ha sottolineato Petru Antone Tomasi, rappresentante di Corsica libera, «ci sono anche rischi sanitari non trascurabili». Per il presidente del gruppo Progressisti Francesco Agus «tutto ci si poteva aspettare da una Giunta sardista, tranne che non si occupasse di servitù militari». Secondo il segretario di Progres Antonio Sollai «il peso delle basi in Sardegna è spropositato. Una classe politica autonomista non può non prendere posizione su questo punto. È una vera e propria occupazione militare: serve un rinnovato confronto con lo Stato italiano per ridiscutere la presenza militare nella nostra Isola». Ha sollecitato l’applicazione dell’odg anche Alessio Alias, avvocato e presidente del Comitato paritetico per le servitù militari: «In quattro anni la politica ha dimostrato di essere assente». (ro. mu.)

