Sardegna e Corsica: «Connessione marittima» 

La connessione marittima tra Sardegna e Corsica si conferma un asse strategico all'interno del Trattato del Quirinale, l'accordo tra Italia e Francia, dalla geopolitica alla cooperazione transfrontaliera. Nel seminario del 6 e 7 marzo a Bastia, la Regione ha ribadito «l'importanza della collaborazione con la Corsica». L'evento ha visto, tra gli altri, la partecipazione del vicepresidente del Parlamento europeo, Younous Omarjee. La Sardegna era rappresentata invece da Franciscu Sedda, consulente della presidente Todde, che ha portato a Bastia «le istanze dell'Isola», sottolineando in particolare «la necessità di un adeguato collegamento marittimo tra i due territori».

Già in occasione del tavolo di Nizza, a febbraio, Sardegna e Corsica, avevano avanzato la richiesta di riclassificare la Santa Teresa-Bonifacio come «tratta nazionale», anziché «internazionale», mantenendo invariate le garanzie di sicurezza e senza costi aggiuntivi, così da permettere l'impiego di una flotta più moderna e diversificata. Oggi, invece, è obbligatorio l’impiego di una sola nave di grandi dimensioni, esponendo entrambe le isole a disagi in caso di interruzioni del servizio, come avvenuto nei mesi scorsi a causa della manutenzione dell'unica imbarcazione disponibile.

Quanto alla cooperazione transfrontaliera sono numerose le sinergie tra le due Isole, dall'istruzione all'ambiente, dalla ricerca all'innovazione, «con l'obiettivo di potenziare gli scambi economici e sociali». Tra questi, spicca la gestione congiunta del Parco internazionale delle Bocche di Bonifacio e la creazione di una Consulta per la lingua corsa e gallurese.