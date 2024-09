Sardegna discarica mondiale della Black mass 

La regola, nel profondo Sulcis, è sempre stata la stessa: minacciare licenziamenti per ottenere sgravi e regalie di Stato, inquinare per mai bonificare. Insomma, la “pelle” dei lavoratori in cambio di affari e denari, veleni e occhi bendati. Sono passati i decenni, sono cambiati i “padroni”, ma la malagrazia non è mai venuta meno, anzi. La storia della Glencore, multinazionale svizzera multitasking , dal petrolio alle materie rare, dal carbone al riciclo del litio, è un’enciclopedia di regali di Stato e minacce di licenziamento, una sorta di perenne “ricatto occupazionale” giocato a volte in silenzio, altre con i megafoni dei poteri forti.

Sceneggiatura già scritta

L’ultima sequenza è una sceneggiatura decisa a tavolino. Il 5 settembre scorso l’annuncio finale: «La Portovesme srl, un impianto industriale per la produzione di zinco e piombo operante in Sardegna, di proprietà della Glencore - scrive - conferma che sta apportando modifiche a livello operativo». In sostanza chiudono anche le produzioni di zinco, dopo aver fermato quelle del piombo: restano aperte solo le linee “discarica”, quella dei fumi di acciaieria, provenienti da mezzo mondo, veleni allo stato puro, a volte anche radioattivi. Loro, i mecenati svizzeri, lo scrivono con il proverbiale lessico dei lord: «la transizione dell’impianto verso un’attività produttiva basata esclusivamente sul processo “Waelz-only” nel sito di Portoscuso».

Mercato, se conviene

La scusa è da sempre la stessa: «tali modifiche rispondono alle difficili condizioni di mercato in cui l’impianto si è trovato ad operare, che includono termini commerciali poco vantaggiosi e prezzi energetici elevati in Europa (in particolare, in Italia)». Si accorgono del mercato solo quando non ci sono da sbancare profitti a manetta, dimenticandosene quando i guadagni suggerirebbero investimenti e riqualificazione tecnologica e ambientale.

Padroni & “oggetti”

Mille e passa lavoratori spediti a casa, anzi per strada, come “oggetti” di una catena produttiva che i “padroni” moderni fanno girare ad uso e consumo degli affari. Questa volta, però, i signori della Glencore hanno oltrepassato senza pudore il limite della decenza: dopo nemmeno dieci giorni hanno sfoderato il piano di rilancio, promettendo un futuro mirabolante foriero di nuovo lavoro e nuove sfide. Peccato, che il progetto, “pomposamente”, e senza ragione alcuna, definito di “rilancio”, nient’altro è che la trasformazione del Sulcis e della Sardegna nella più grande discarica mondiale di Black mass, le scorie di litio e tanto altro, provenienti da ogni latitudine, da riciclare per fare altro business.

Piano – “cloaca”

Un progetto ammantato di “nobiltà”, quella sufficiente per spacciare un “piano-cloaca” di veleni in quello che, senza timore, definiscono “un futuro resiliente alla Portovesme srl”. Un progetto “fintamente” ambientalistico da associare alla «prosecuzione delle attività del Waelz, impianto destinato al recupero dei residui di lavorazione delle acciaierie», ovviamente al servizio di una fantomatica «economia circolare» per supportare «lo sviluppo di una filiera dell’industria dell’acciaio e dei metalli non ferrosi più efficiente».

Black mass mondiale

Come dire, la discarica mondiale di Black mass la facciamo in Sardegna, mentre, come al solito, le produzioni primarie altrove. Nell’Isola gli scarti e le scorie, nelle aree forti le industrie ad alto valore aggiunto e occupazionale. Nemmeno dieci giorni dopo l’annuncio dei licenziamenti, senza preavviso, la Glencore sceglie la strada di una nota ufficiale per spiegare «le ragioni alla base della transizione verso la lavorazione esclusiva con il processo Waelz a Portovesme e per affrontare i piani futuri per il sito».

Sipario sulla trama

Il contenuto è un sipario che si solleva sulla scena madre: la trama dei licenziamenti e lo scambio di una parte dei “prigionieri” con la creazione della mega discarica mondiale di scorie di batterie al litio. Quel che la stessa multinazionale svizzera smaschera è il dialogo «con le autorità italiane e le parti sociali sul futuro di Portovesme e del progetto per un polo di riciclo delle batterie». Il management di Glencore svuota il sacco e « ringrazia il Ministro Urso per l'opportunità di confrontarsi con le istituzioni e i sindacati per discutere le ragioni alla base della transizione verso la lavorazione esclusiva con il processo Waelz a Portovesme e per affrontare i piani futuri per il sito. Glencore ritiene che questa trasformazione offra al sito di Portovesme la migliore opportunità per rimanere economicamente sostenibile e resiliente di fronte a condizioni di mercato sempre più complesse ».

L’invito di Stato

Dopo i salamelecchi d’ufficio la nota è più esplicita: «l’azienda ha accettato l’invito del Ministro Urso a presentare, tra circa due settimane, il progetto per il polo di riciclo delle batterie. Questo progetto, attualmente in fase di valutazione, è stato recentemente sottoposto alla Commissione Europea nell’ambito del Regolamento sulle materie prime critiche» . A supportare il tutto c’è anche l’affermazione, persino virgolettata, del Responsabile del Settore Zinco di Glencore, Suresh Vadnagra: "Siamo pronti a collaborare con tutti gli stakeholder, sia in Sardegna che a Roma, per garantire operazioni sostenibili e competitive a Portovesme" .

Pronti i Palazzi di Roma

È difficile smentire la tempistica, ma due mesi fa una nostra inchiesta aveva svelato un decreto ministeriale, a firma Urso, con il quale, insieme allo “scippo” delle miniere sarde per la ricerca di materie rare e critiche da parte dello Stato, i Palazzi di Roma si preparavano a gestire le competenze per la realizzazione di impianti di riciclaggio per batterie a litio. Un richiamo con nome e cognome: quello della Glencore. Insomma, di fatto un pacchetto già preconfezionato contro la Sardegna, visto che la Regione sarda nei mesi scorsi aveva deciso di “spedire”, su richiesta del Comune di Portoscuso e delle Agenzie regionali, a Valutazione d’Impatto Ambientale quel nefasto piano di riciclaggio, l’ennesimo da posizionare nella più devastata delle aree industriali dell’Isola, quella di Portovesme.

Il piano ricomparso

Guarda caso un piano che ricompare nelle stanze ministeriali subito dopo i licenziamenti annunciati dalla multinazionale. Non lo ammetteranno mai, ma quel progetto, con imponenti ripercussioni ambientali sul territorio e la sua popolazione, è la contropartita per richiamare qualche lavoratore di quelli licenziati.

Riconversione di scorie

Il loro obiettivo è messo nero su bianco nelle comunicazioni riservate agli azionisti: « Li-Cycle e Glencore annunciano i piani per un importante polo europeo di riciclaggio. Si prevede che creerà la prima soluzione europea a ciclo completamente chiuso dagli input di materiali delle batterie agli ioni di litio ai prodotti di grado batteria; sarebbe la più grande fonte di litio di grado batteria riciclato, nonché di nichel e cobalto riciclati in Europa. Capacità di elaborazione prevista del nuovo Hub pari a 50.000-70.000 tonnellate di massa nera in ingresso all'anno. Lo studio di fattibilità definitivo inizierà a metà del 2023 e sfrutterà la tecnologia leader di Li-Cycle ed estenderà il vantaggio del pioniere in Europa. Tempistiche accelerate abilitate attraverso la riconversione di parte dell'attuale base patrimoniale di Glencore a Portovesme, in Italia. Li-Cycle e Glencore annunciano i piani per un importante polo europeo di riciclaggio ».

Sardegna base strategica

Tutto scritto e trasmesso alle Borse: la Sardegna base strategica per il riciclaggio delle scorie di batterie di litio e non solo. Prima i licenziamenti e poi, di fatto, l’annuncio del rilancio - “ricatto” del progetto-discarica di scorie di batterie. Un piano che fa maledettamente gola a Roma e dintorni vista la partita in gioco nello scacchiere internazionale sul tema delle materie rare. Come al solito, però, a pagarne le conseguenze, sia ambientali che occupazionali, dovrebbe essere ancora una volta la Sardegna.

Il timing dell’affare

Le carte del progetto svizzero-canadese sono esplicite e raccontano tutte le scadenze che svizzeri e canadesi si sono imposti: « Il Portovesme Hub, che sfrutterà la tecnologia idrometallurgica di Li-Cycle, si prevede diventerà il più grande produttore di prodotti per batterie sostenibili in Europa. Li-Cycle (canadesi che dispongono della tecnologia) e Glencore inizieranno congiuntamente uno studio di fattibilità definitivo che dovrebbe essere completato entro la metà del 2024. Fatta salva un'ultima decisione di investimento da parte delle parti, il progetto procederà con la costruzione e la messa in servizio del Portovesme Hub che dovrebbe iniziare tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027 ».

Salute dimenticata

Gli svizzero-canadesi se ne infischiano del dramma della salute e dell’ambiente nel Sulcis: «Una volta operativo, si prevede che il Portovesme Hub avrà una capacità di elaborazione fino a 50.000-70.000 tonnellate di massa nera all'anno, o l'equivalente fino a 36 GWh di batterie agli ioni di litio. Si prevede che la massa nera elaborata presso il Portovesme Hub sarà fornita dalla crescente rete Spoke di Li-Cycle in Europa e tramite la rete commerciale di Glencore. Si prevede che il Portovesme Hub sarà la prima struttura del suo genere e delle sue dimensioni ad entrare in funzione in Europa ». Si sono dimenticati di raccontare come “produrrebbero” questo riciclo di litio. Basti un solo dato: per trattare mille chili di “massa nera” saranno utilizzati, come reagente, 880 chili di Acido solforico, ben 4.580 litri d’acqua demineralizzata e 810 chili di soda caustica. Alla faccia della zona ad alto rischio di crisi ambientale e della salute della popolazione.

