Sardegna dimenticata nella mappa Ue 

Che la Sardegna non sia in cima ai pensieri e alle priorità dell’Europa ce ne accorgiamo spesso nei fatti concreti – vedere ad esempio alle voci trasporti, agricoltura, insularità – da tempo. ma proprio nel momento in cui la commissione Autonomia del Consiglio regionale approva all’unanimità la proposta di legge nazionale finalizzata a chiedere l’istituzione del collegio unico per le elezioni europee (separandolo da quello siciliano) spunta un’immagine che “racconta” gli Stati membri della Comunità, in cui la Sardegna manca del tutto.

La mappa

Nel padiglione sede dei vertici della presidenza di turno svedese dell'Unione europea è stata esposta una mappa gigante dell'Europa, ma manca un dettaglio importante, la Sardegna appunto. La seconda isola italiana per dimensioni è stata evidentemente dimenticata, mentre la Corsica, pur essendo più piccola, appare sproporzionata sulla mappa.

La cartina stilizzata, fatta di muschio vivo, è in bella mostra nell'ingresso della sala riunioni dove ministri e delegazioni da tutta Europa si sono incontrati per il semestre di presidenza svedese (fino al 30 giugno) ad Arlanda vicino a Stoccolma.

«Lapsus freudiano»

«Diciamo che è un lapsus freudiano, segno di un problema interiore di fondo. Non è la prima volta che l’Europa dimentica le isole, e non solo sulle mappe», commenta il presidente della Regione Christian Solinas. «E non solo la Sardegna: mancano anche altre isole, proprio quelle con le quali la Sardegna, come capofila, ha avviato un’alleanza politica e istituzionale per vedere riconosciuti i diritti dei nostri territori e dei nostri oltre 20 milioni di cittadini. Non drammatizziamo questa svista, spero involontaria», conclude il presidente, «ma non è certo un bel segnale».

Mancano anche le isole di Minorca, Ibiza e Oland, un’isoletta poco a largo della città di Kalmar, nel sud-est della Svezia, e altre isole minori del Mediterraneo.

Non è la prima volta che la nostra terra non viene contemplata in immagini di larga diffusione: si ricorda, nel lontano 2012, un inserto de Il Sole 24 Ore; ancora, tre anni dopo, l’Isola non figurava in una rivista ufficiale di Alitalia dedicata ai collegamenti con il Giappone; oppure, nel 2020, il “buco” nella guida enogastronomica del Gambero Rosso.

