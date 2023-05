Sardegna da scoprire 

Arborea compie 95 anni. Qui fa tappa “Itinerari di Sardegna”, la trasmissione scritta e condotta da Giacomo Serreli, regia Francesco Lattuca, in onda stasera alle 21, per riscoprire soprattutto la storia della cittadina e degli imponenti lavori di bonifica di questo territorio effettuati sotto il fascismo. Tutto splendidamente raccontato nel Museo della Bonifica. Vedremo le testimonianze ancora ben visibili dell’architettura cara al regime, visitando la casa della Gil o quella del fascio; l’idrovora di Sassu e l’ampio scenario offerto dalla piazza dove si affacciano anche la chiesa e il municipio. Poi a Santa Giusta un balzo ancora più indietro nel tempo per ammirare il fascino della Basilica; l’affascinante necropoli di Santa Severa; l’antico ponte romano.