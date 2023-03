Sardegna da scoprire 

In lungo e in largo per l’isola alla scoperta (o riscoperta) di luoghi, siti, patrimoni architettonici, museali, storici, ambientali la cui fruizione e valorizzazione è stata ottenuta anche grazie al ricorso a importanti risorse provenienti dall’Unione Europea. Ecco il il filo conduttore che anima le 22 puntate di “Itinerari di Sardegna, l’Isola cresce con l’Unione Europea”, il programma scritto, curato e condotto da Giacomo Serreli per la regia di Francesco Lattuca in onda ogni mercoledì, alle 21, su Videolina.

Oggi la prima puntata. Il ciclo parte con una un puntata monografica dedicata a Fluminimaggiore.

