Sardegna da amare 

Prima tappa in Sarcidano per l’odierna puntata di “Itinerari di Sardegna”, con Giacomo Serreli, alle 21 su Videolina, a Isili per visitare il museo dedicato all’arte della tessitura e a quella quasi semi scomparsa dei ramai. Visiteremo anche il nuraghe is Paras e la chiesetta di San Sebastiano che sorge su uno sperone roccioso circondato dalle acque dell’invaso artificiale di is Barrocus. Andremo a Orroli per scoprire più da vicino il maestoso nuraghe Arrubiu e il museo ad esso dedicato. Entreremo anche nell’altro ricco museo etnografico allestito a Omu Axiu e scopriremo nel centro del paese un vero e proprio patibolo che fu usato per le esecuzioni di condanne a morte.

RIPRODUZIONE RISERVATA