Sardegna da amare 

Puntata monografica di “Itinerari” di Sardegna, oggi alle 21 su Videolina, scritta e condotta da Giacomo Serreli (foto) e dedicata a Aggius per scoprire lo straordinario patrimonio culturale del borgo gallurese. Concentrato in particolare nel ricco polo museale che ruota attorno al museo intitolato a Oliva Carta Cannas; ma avremo modo di visitare anche il celebratissimo museo del banditismo e il museo battezzato AAA Aperto con tante opere disseminate per le vie del borgo. Scopriremo anche due piccoli musei dedicato uno agli amori finiti, e si chiama proprio museo dell’amore perduto; e l’altro agli scarabocchi che possono diventare piccole opere d’arte: li troviamo nel museo del ghirigoro; e infine visita a casa Peru per scoprire la storia del canto tasgia che ammaliò anche Gabriele d’Annunzio.