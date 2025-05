Sardegna da amare 

Nuovo appuntamento, oggi alle 21 su Videolina, con “Itinerari di Sardegna”. La basilica di Santa Maria della Neve che dall’alto domina il paese sarà al centro della nostra visita a Cuglieri. Qui toccheremo anche la chiesa di Santa Croce, l’ex convento dei cappuccini con l’Antiquarium comunale. Poi ci sposteremo verso le rovine di Cornus e del castello Etzu. Faremo visita anche al museo dell’olio.

Tappa successiva per apprezzare a Seneghe le architetture aragonesi come quelle della biblioteca comunale; per visitare la parrocchiale di Santa Maria Immacolata, la chiesa di Santa Maria de sa rosa, l’oratorio del Santissimo Rosario. Per chiudere con il nuraghe Masu Majore.