«Sardegna, così tu mi onori» Tutti in piedi, c’è Sandra Milo 

Protagonista assoluta. Davanti a una telecamera così come nella quotidianità. Sandra Milo ha ricevuto ieri il Premio Alziator alla carriera, con il gremito Multisala del Notorious di piazza L’Unione Sarda a Cagliari a fare da sfondo. Capelli biondi e morbidi, sguardo curioso, abito raffinato color corallo: la diva ha parlato di sé e del suo percorso nel mondo dello spettacolo con quella spontaneità di chi dalla vita ha saputo cogliere il buono nonostante le difficoltà. Con lei la conduttrice Pamela D'Amico, il presidente del Premio Alziator Maurizio Porcelli e il comico Demo Mura. La serata scorre via fluidamente, il pubblico è partecipativo, lei lo osserva con affetto. «Ricevere un premio così prestigioso qui in Sardegna è qualcosa di unico», ha detto la Milo. «Questa è una terra dalla profondità dei sentimenti immensa, sono onorata di essere qui». Nel corso dell’incontro si parla del suo rapporto con il regista Federico Fellini e degli inizi conflittuali, dell’amore che ancora prova nei suoi confronti, a fare da intermezzo le imitazioni di Demo Mura, le clip che mostrano Sandra Milo con Alberto Sordi, Totò e altri fuoriclasse del cinema nostrano. Ma ciò che è emerso di più, non sono i prestigiosi riconoscimenti ma la sua concezione d’amore. «L’amore è più importante di tutto. L’amore non finisce mai, è dentro di noi».

