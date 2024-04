Sardegna corteggiata e premiata 

Eccola la domenica veronese dei grandi calici, debutto dei 4 giorni del Vinitaly dove il mondo enoico internazionale si dà appuntamento nei padiglioni di Veronafiere. Oltre 180mila metri quadrati e 4000 aziende espositrici protagoniste della “piazza affari” enologica mondiale. Prevista la presenza di 1200 top buyer selezionati da 65 Paesi. L’assalto ai padiglioni del Salone internazionale dei vini e dei distillati che si chiuderà mercoledì 17, sarà messo a segno da oltre 30mila operatori stranieri (nel 2023 sono stati 29.600 su 93mila presenze) in arrivo da 160 nazioni. Oggi alle 11 l'inaugurazione con il presidente della Camera Lorenzo Fontana, e i ministri Antonio Tajani, Francesco Lollobrigida, Adolfo Urso, Paolo Zangrillo e Gennaro Sangiuliano. La premier Giorgia Meloni invece visiterà la fiera domani dalle 11.

La Sardegna premiata

L’Isola torna nella città scaligera con l’entusiasmo delle grandi occasioni, pronta a raccontare la sua storia e i suoi paesaggi dalla voce delle oltre 140 aziende espositrici, dislocate nel Padiglione 8 e nei vari stand del Salone. La collettiva sarda al gran completo conta 80 cantine presenti. E un bottino di premi che conferma l’ottimo lavoro svolto in questi anni da vignaioli ed enologi dell’Isola. Venerdì c’è stata l’ufficializzazione dei premi 5StarWines, le selezioni per la Guida 2025. La Vernaccia di Oristano Doc Riserva 2004 di Silvio Carta si è laureata Migliore vino bianco d’Italia con 96 punti su 100. Un altro prestigioso riconoscimento per la storica azienda nata nel 1951 a Baratili San Pietro sede della cantina vitivinicola. Nel 2018 la Vernaccia di Oristano Riserva 2004 sempre della Silvio Carta ottenne il punteggio più alto in assoluto tra i vini in concorso, quota 97, ovvero Miglior vino d’Italia. Da ricordare anche che quattro anni dopo è stata la volta della Vernaccia di Oristano Doc Riserva “Judikes” 2008 della Cantina del Rimedio a ottenere lo stesso riconoscimento, Vinitaly 2022. In realtà per la Silvio Carta, il Vinitaly 2024 sarà particolarmente importante e ricco di soddisfazione anche per un altro motivo: il premio Cangrande- Angelo Betti, assegnato ai benemeriti della vitivinicoltura nazionale, tra i riconoscimenti più sentiti e apprezzati di Vinitaly, va proprio a Elio Carta, figlio di Silvio, e attuale patron dell’azienda.

Le Donne del vino

Grazia Deledda con i suoi racconti “La vigna sul mare” sarà in qualche modo protagonista nel padiglione 8 oggi alle 14. A dedicare un omaggio alla scrittrice nuorese sono Le Donne del Vino che racconteranno il Cannonau in una veste completamente nuova e innovativa. «Si parlerà del potenziale del nostro vino identitario, delle varie espressioni territoriali, della sua forza come attrattore turistico, come anche delle zone di produzione di questo rosso, vitigno autoctono apprezzato in tutto il mondo - sottolinea Nina Puddu, la presidente della delegazione sarda (sua vice Cristina Mamusa) e produttrice dell'azienda vitivinicola Fratelli Puddu di Oliena – in linea con il tema che come associazione abbiamo scelto per 2024: Donne, Vino e Cultura».

L'incontro sarà moderato dal giornalista Giuseppe Carrus.

