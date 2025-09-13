ll movimento Sardegna chiama Sardegna celebra oggi, a Sant’Anna di Marrubiu, il suo primo congresso ospitato nel centro polivalente (piazza Verona). L’appuntamento segna una tappa decisiva per la giovane realtà nata quasi tre anni fa proprio nella frazione oristanese con l’obiettivo di rafforzare la partecipazione civica e costruire nuove prospettive politiche per l’Isola. La giornata, articolata in momenti di confronto e deliberazione, prevede al mattino l’apertura dei lavori e le discussioni nei gruppi tematici sul documento politico, che nel pomeriggio (dalle 15.15) sarà sottoposto al voto in assemblea plenaria insieme all’elezione del gruppo dirigente. ( s. c. )

