“Sardegna chiama Sardegna”: cinque proposte per ricostruire il buon governo dell’Isola 

“Sardegna chiama Sardegna” sceglie il grande parco verde di Sant'Agostino ad Abbasanta per lanciare un messaggio chiaro alle forze del centrosinistra, progressiste, autonomiste e indipendentiste: noi ci siamo.

L’incontro

Sono arrivati da tutta l’Isola per la presentazione delle cinque proposte da inserire nell’agenda del dibattito in vista delle elezioni regionali del febbraio 2024. «Non siamo organici a nessuno – evidenzia Danilo Lampis, portavoce insieme a Nicoletta Pucci - Ci rivolgiamo alle forze del centro sinistra, progressiste, autonomiste e indipendentiste ma ancora non è stata presa alcuna decisione nè sulla partecipazione con nostre liste alla competizione elettorale». Ad ascoltare i temi proposti c’erano il segretario regionale del Pd Piero Comandini, il capogruppo in Consiglio regionale dei 5 Stelle Alessandro Solinas, e in rappresentanza del mondo indipendentista Claudia Zuncheddu e Gavino Sale.

Le indicazioni

I relatori hanno illustrato le cinque proposte, arrivate al termine di un processo partecipativo che ha avuto un migliaio di adesioni ed era partito a novembre da Marrubiu. Successivamente ci sono stati 26 incontri tematici, 13 tavoli territoriali, 5 assemblee plenarie, 3 seminari di approfondimento. Le cinque proposte spaziano in vari campi: Lavoro e modello economico; Diritto alla salute, all’abitare e nuovo welfare; Saperi e cultura: l’infrastruttura del domani; Transizione ecologica e sovranità energetica; Partecipazione e democrazia reale: la politica è di tutte e tutti.

Il dibattito

«Se oggi ci troviamo qui – ha detto aprendo l’assemblea Paolo Costa – è perché tutti siamo assolutamente convinti che la Sardegna abbia bisogno di un profondo rinnovamento politico, per porre un freno a una ormai lunghissima stagione di mala gestione». Sulla stessa lunghezza d’onda Nicoletta Pucci. «In questi mesi abbiamo raccolto la voce di una grande parte dell’Isola che si sente dimenticata, che non va a votare o che cerca un’alternativa seria e credibile al malgoverno attuale – ha detto - La voce di quanti non si sentono rappresentati dai gruppi politici che tengono in pugno la nostra terra da troppo tempo, di quanti non possono e non vogliono più stare a guardare. Bisogna portare nelle istituzioni la voce di chi vuole un’Isola sempre più autodeterminata, coinvolta democraticamente, generativa di opportunità. Non si può più attendere». Le proposte nei prossimi mesi saranno presentate in ulteriori incontri per dare a chiunque l’opportunità di costruire una vera alternativa per il governo dell’Isola. «Abbiamo visto una Sardegna tradita, ferita e arrabbiata – ha osservato Danilo Lampis - un’Isola povera che è stata dimenticata». Da qui, però, l’avvertimento. «Non ci interessano gli appelli all’unità delle forze senza una visione realmente trasformativa, le ammucchiate elettorali al solo scopo di “battere le destre”. Non ci faremo cooptare – ha aggiunto – per qualche poltrona. Sulla base delle cinque proposte vogliamo avviare un dialogo serio e trasparente con tutte le forze politiche e sociali che si sono opposte, dentro e fuori dal Consiglio regionale, alla maggioranza attuale e far percorrere all’Isola una nuova via».

