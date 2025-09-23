VaiOnline
24 settembre 2025 alle 00:36

Sardegna Challenge, vetrina per le squadre 

Oristano, la sua Oristano, la città dove lei e tante narboliesi come lei sono nate, la attende a braccia aperte. Oggi in piazza, domani e dopo in campo, a Sa Rodia, dove se i 6000 biglietti disponibili per le due giornate del Sardegna Volleyball Challenge sono stati polverizzati in poco tempo, di sicuro è anche e soprattutto per vedere lei. E lei non può che essere Alessia Orro, la bimba che sussurrava ai cavalli che è diventata la regina della pallavolo azzurra e adesso anche la principessa di Istanbul.

Il quadrangolare internazionale che la Gymland ha allestito con encomiabile sforzo in collaborazione con il Ministro per lo Sport e i Giovani, la Regione, il Comune, la Fipav, la Fondazione di Sardegna, la Fondazione Oristano e la Pro loco, vive oggi un gustoso antipasto alle 19.30 con la presentazione delle quattro squadre in piazza Eleonora. C’è Busto Arsizio (la prima squadra di Alessia dopo il Club Italia), c’è il Panionios di Atene (anzi di Nea Smirni), ci sono i due squadroni di Istanbul, allenate da tecnici italiani: il VakifBank di Giovanni Guidetti (4 mondiali e 6 Champions bastano a presentarlo?) e naturalmente il Fenerbahçe di Marcello Abbondanza, che in regia può schierare la migliore palleggiatrice delle ultime edizioni di Mondiali, Olimpiadi e Vnl. Quella Alessia Orro che stasera sarà anche premiata dall’Ussi Sardegna. ( c.a.m. )

