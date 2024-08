«Sardegna, celebriamo insieme l’amore per la vita e la musica»  

Anima, radici, cuore e libertà di creazione sono le parole chiave della musica di Kadri Voorand. La cantante, compositrice e pianista di origine estone chiuderà il cartellone del quindicesimo International Nora Jazz Festival, domani alle 21.30, in coppia con il pluripremiato bassista Mihkel Mälgand, con cui ha firmato nel 2020 l’album “In Duo with Mihkel Mälgand” pubblicato sotto la leggendaria etichetta Act.

Una personalissima vocalità, agile ed altamente espressiva e uno stile che mescola sapientemente elementi pop, jazz e folk, le hanno valso la nomina a “Miglior artista femminile” e “Miglior album jazz” agli Estonian Music Awards. Ora per la prima volta in Sardegna per aprirsi «all’energia vitale dei sardi e creare vibrazioni positive in un concerto che renderà me e il pubblico felici, uniti da quel potente mezzo aggregante che è la musica».

Quali sono le sue principali influenze musicali per uno stile così particolare?

«La mia principale influenza deriva sicuramente da mia madre, mio padre e i miei antenati che sono stati musicisti folk e hanno raccontato storie nelle canzoni: l’elemento più importante, per me, nella musica. Quelle storie sono sempre state aperte all'improvvisazione, in reazione al momento presente, ed è da qui che deriva la mia apertura ad essa. È venuto tutto così spontaneo, credo che la musica mi appartenga da quando sono nata: non l’ho mai scelta ma è sempre stata tutta la mia vita».

Come prende vita una sua composizione?

«L’opzione più usuale è che il rituale accada da solo. Ad esempio, a volte ho bisogno di guarire, curare una ferita. Poi mi siedo al pianoforte e la canzone viene ad aiutarmi. Ogni canzone è una storia ritagliata dalla mia vita».

L’album “In Duo with Mihkel Mälgand” è stato molto ben accolto. Come è iniziata la vostra collaborazione?

«Siamo amici e co-musicisti da quando avevo 18 anni. Siamo stati anche compagni nella vita, per un periodo. Ci conosciamo perfettamente e intimamente, quindi percepiamo i passi l’uno dell’altro anche nella musica, così bene che possiamo creare canzoni improvvisate sul momento come fosse un gioco».

Ha nuovi progetti o collaborazioni in cantiere che può condividere?

«Sto lavorando a due progetti: uno di orchestrazione e uno, alternativo, in cui creo musica per supportare la meditazione. Proseguono anche le collaborazioni con il mio gruppo a cappella Estonian Voices, con cui ho appena pubblicato il nuovo album».

Quale pensa sia il ruolo di Festival come il Nora Jazz e della musica nel contesto attuale?

«Penso che il ruolo della musica sia sempre più importante. La musica aiuta le persone a vedere le cose più importanti della vita. E le cose più importanti non sono mai materiali (tranne cibo e vino!). “Consumare” la vita con il cuore e amare di più è una delle tante cose che spero che la musica possa influenzare. E noi musicisti dovremmo assumerci la responsabilità di questo. La musica unisce le anime, come spero accada nel mio concerto in Sardegna. Celebreremo, in questa splendida terra, l’amore, la vita e la musica».

RIPRODUZIONE RISERVATA