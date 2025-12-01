Sardegna, c’è da soffrire 

Entrambe avrebbero sperato in un inizio diverso. Pur trovando subito un buon feeling col PalaPirastu (3 vittorie su 3), l’Esperia ha faticato molto più del previsto lontano da Cagliari, dove ha perso 5 gare su 5, spesso con distacchi netti. Per Sennori, invece, lo scotto del noviziato è stato pesante: 8 sconfitte in 8 partite, ultimo posto solitario in B Interregionale e una corsa salvezza subito in salita.

Ora, all’orizzonte, c’è un dicembre cruciale, che porterà anche il derby in programma a Sorso il 13 dicembre.

Qui Cagliari

Per l’Esperia, la spiegazione di un avvio sotto le aspettative è chiara: atteso per fine novembre, il leader tecnico Marco Giordano non è ancora tornato a disposizione. «Paghiamo la sua assenza», commenta il dirigente Luigi Zucca, «la squadra è stata costruita attorno alla sua regia. Frattoni sta facendo bene, ma vorremmo vederlo da guardia. Giordano si allena in attesa dell’ok dei medici: speriamo di rivederlo in campo entro il 2025».

Nel frattempo servirà qualcosa in più: «Le tre vittorie casalinghe ci tengono in media playoff», spiega, «ci sentiamo quasi in debito verso un pubblico molto presente. In trasferta pesa l’aspetto psicologico, e la leadership di Giordano sarebbe stata preziosa. Non vogliamo più accumulare larghi scarti per preservare la differenza canestri».

Alle porte c’è un trittico duro: Angri e Caiazzo in casa, in mezzo la trasferta di Sennori: «Un ciclo fondamentale», analizza, «proveremo a vincere tutte e tre. La gara di Sorso vorrei coincidesse con la prima vittoria esterna, ma non vogliamo caricare il derby: Sennori è una realtà amica e ci auguriamo che riesca a difendere la categoria».

Qui Sennori

Chi guarda la classifica potrebbe pensare a una Klass in disarmo. In realtà, i romangini non sono mai stati surclassati: si sono sempre rivelati all’altezza, e persino Carver, Avellino e Stella Ebk hanno dovuto sudarsi i due punti contro Hubalek e compagni.

«Ci è mancata la continuità nell’arco dei 40 minuti», ammette coach Gabriele Piras, «i miglioramenti ci sono, ma serve tempo. Il calendario non ci ha aiutati: abbiamo già affrontato tutte le squadre candidate alla promozione. Ora arrivano diversi scontri diretti da non sbagliare, a cominciare da quello di sabato contro l’Antoniana». Il mercato, per ora, non è un’opzione: «La dirigenza ha piena fiducia in questo gruppo», conclude, «ci penseremo, forse, più avanti».



