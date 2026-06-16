Sardegna Blue Zone, terra di centenari La lezione di Gianni Pes all’Abi D’Oru 

A lezione di longevità da Gianni Pes. Il medico chirurgo, fondatore (con il demografo belga Michel Poulain) della Blue Zone e presidente dell’Osservatorio “Sardinia Longevity Blue Zone”, nato 10 anni fa, sarà protagonista di un incontro speciale domani alle 19 all’Abi d’Oru di Porto Rotondo.

Professore associato di Scienze Tecniche Dietetiche Applicate all’Università degli Studi di Sassari, Pes dialogherà con Paola Pilia, direttore di Tele Costa Smeralda, sui segreti della longevità. Le sue ricerche hanno contribuito a portare all’attenzione della comunità scientifica il modello Sardegna, considerata oggi, insieme all’isola greca di Icaria, alla penisola di Nicoya in Costa Rica, a Okinawa in Giappone e Loma Linda in California, una delle più importanti Blue Zones del pianeta, con particolare riferimento alla zona tra Ogliastra e Barbagia.

Nel corso della serata verranno esplorati i fattori che contribuiscono alla straordinaria longevità della popolazione sarda, con particolare attenzione all’alimentazione, agli stili di vita e al benessere psicofisico, e l’opportunità per il pubblico presente di porre domande dirette a Pes. «Più dei fattori genetici, che influiscono dal 6 al 10 per cento, contano ambiente, attività fisica, dieta e rapporti sociali, tutti fattori su cui possiamo agire non tanto per vivere a lungo ma per vivere meglio», ha dichiarato il professore.

L’ingresso all’incontro è libero.

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