La puntata di “Sardegna Azzurra”, stasera alle 21 su Videolina, fa rotta su Muravera.

La trasmissione curata da come sempre Virginia Devoto e Andrea Fenu (entrambi nella foto in alto) , ci porterà alla scoperta del mare del sud est della nostra Isola.

Insieme ai conduttori del programma serale navigheremo tra spiagge da sogno, bagnate da una mare che offrirà tutte le tonalità di colori: dal verde all’azzurro. Vi racconteremo la storia millenaria della costa. Ci immergeremo nei fondali per regalarvi lo spettacolo del mondo sommerso. E infine il drone ci regalerà la visione di panorami mozzafiato.

