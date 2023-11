“Sardegna Azzurra” con Virginia Devoto 

Oggi alle 14.30 il nuovo viaggio di “Sardegna Azzurra”, condotto da Virginia Devoto (foto) , per la regia di Massimo Sulis e le riprese col drone di Gianluca Flore, ci porta lungo la costa centro-occidentale della Sardegna. Andremo alla scoperta dell’area marina protetta Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre. Navigheremo, in un paradiso incontaminato, tra storia millenaria e paesaggi unici per mostrarvi spiagge di straordinaria bellezza: Is Arutas e Mari Ermi e l’isola di Mal di Ventre.

