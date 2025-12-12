Sardegna, aria di Olimpiadi 

Da Olbia a Nuoro, dal sorriso di Melissa Satta a quello di Marta Maggetti: la fiamma olimpica sbarca nell’Isola dopo vent’anni e si prepara a passare di mano in mano, passando a Sassari, Porto Torres, Stintino, Alghero sino al capoluogo barbaricino. E poi, domani, da Oristano a Cagliari, transitando anche a Sanluri, Barumini, Iglesias e Quartu. Senza mai spegnere quel fuoco acceso a Olimpia, sarà portata da personaggi (soprattutto sportivi ma non solo) noti e gente comune, scelti dalle località di arrivo o selezionati dalla Fondazione Milano Cortina sulla base delle tantissime candidature arrivate da che ha il sogno di far parte di un grande viaggio, di contribuire a una delle 60 tappe come uno dei 10.001 tedofori, da Roma a Milano.

La partenza

Arrivato da Livorno, il convoglio della fiamma si ritroverà stamattina in Corso Umberto I, davanti al municipio. Alle 8.20 la partenza e la conclusione alla Rotonda Pasana, dopo venti passaggi di mano. Il convoglio partirà per Sassari e alle 10.55 si muoverà da Amendola sino a corso Margherita di Savoia, passando per via Duca degli Abruzzi e viale Dante. Tra portatori sassaresi, i triatleti Fabio Tramonte e Giovannino Pinna, la pongista paralimpica Maria Paola Tolu, ma anche la studentessa Cristina Chessa Colombino, che sarà tra i “tedofori della tregua olimpica”. Tappa successiva, alle 11.55 a Porto Torres, quindi lo “special moment” con il passaggio a Stintino.

Verso l’interno

Nel pomeriggio saranno trentadue i tedofori coinvolti nel passaggio ad Alghero, dalle 14.25 in via Lido lungo il mare sino alle mura per poi entrare in città da viale Giovanni XXIII e arrivare in via Mazzini. Il gran finale sarà a Nuoro con venti tedofori che dalle 18.26 inizieranno la staffetta in via Trieste, per arrivare in piazza Vittorio Emanuele dove ci sarà la city celebration e l’accensione del braciere. La staffetta avrà tra i protagonisti il campione italiano di salto in lungo Elias Sagheddu, il campione mondiale di ginnastica artistica, il quartese Nicola Bartolini e l’olimpionica di vela a Parigi 2024, la cagliaritana Marta Maggetti: «È un’esperienza nuova per me, tenere la fiaccola in mano sarà una grande emozione e cercherò di godermela appieno», ha detto ieri la finanziera a Radiolina. «Me l’hanno detto mesi fa ma adesso è arrivato il momento e non vedo l’ora».

La seconda giornata

Domani alle 9.10 (via Cagliari) scatterà da Oristano quella che non percorso complessivo è indicata come nona tappa e che vedrà impegnati 108 tedofori singoli e due gruppi. Ci saranno due medagliati olimpici come il velocista Lorenzo Patta, oro con la della 4x100 a Tokyo, e il canottiere Stefano Oppo, bronzo a Tolyo e argento a Parigi con il Doppio pesi leggeri. Altri passaggi, a Sanluri (10.53, via Carlo Felice) e Quartu (alle 12.46, da viale Colombo sino al lungomare Poetto), dove ci sarà l’associazione Seguimi. Prima dell’arrivo a Cagliari anche le “digressioni” a Barumini e Iglesias.

I 4 portabandiera

Intanto il Coni ha svelato gli alfieri azzurri per Milano Cortina 2026. Sono Arianna Fontana e Federico Pellegrino per Milano, Federica Brignone e Amos Mosaner per Cortina, dato che le cerimonie di apertura dei Giochi invernali il prossimo 6 febbraio saranno due. «Federica Brignone dai test fatti sarà in gara, me lo ha confermato giovedì sera», ha anche annunciato il presidente Luciano Buonfiglio. «Quando mi ha detto penso di farcela, ero emozionato. Ha deciso subito di provare a esserci, questo dimostra la differenza tra una persona normale e una eccezionale».

RIPRODUZIONE RISERVATA