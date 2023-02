Sardegna alla Bit, primi numeri confortanti 

Milano. «Questa edizione della Bit non ha deluso le aspettative, con numeri di tutto rispetto per i 114 operatori presenti: molti di loro hanno già raggiunto il 40% delle prenotazioni per la stagione 2023». È il commento dell’assessore regionale al Turismo Gianni Chessa, che traccia un primo bilancio della spedizione sarda alla Bit – la Borsa Internazionale del Turismo di Milano – che anche quest’anno ha visto l’Isola protagonista, con uno stand di 1050 metri quadri e 57 espositori presenti, inaugurato domenica scorsa con il tradizionale taglio del nastro alla presenza della ministra del Turismo Daniela Santanchè.

L’affluenza straordinaria di quest’anno conferma l’appeal della Sardegna dopo i numeri record del 2022, con l’Isola che ha fatto registrare oltre sette milioni di arrivi. «C’è voglia di ripartire e la nostra terra solletica la curiosità di tanti turisti e visitatori. La Bit rimane una vetrina importante e ci permette di pubblicizzare al meglio le nostre attività», aggiunge l’assessore. I settori rappresentati sono diversi: dal ricettivo ai consorzi turistici, dall’enogastronomico al turismo religioso. E le richieste di chi, in questi giorni, ha visitato il padiglione della Sardegna sottolineano il desiderio, sempre più diffuso, di voler scoprire davvero il territorio, andando oltre la classica vacanza, alla scoperta degli angoli più autentici e caratteristici dell’Isola, spesso scoperti sui social network.

«Gli standard sono alti e dobbiamo adeguarci alle richieste di un mercato in continuo cambiamento ma che non per questo ci chiude le porte. Chi arriva vuole anche vivere come i “locals”, come noi sardi», spiega Maria Paolucci, guida turistica che racconta l’Isola anche su Instagram, con reel e stories .

Tra le novità presentate ieri al pubblico, il circuito dei Borghi di Saboris Antigus, un’iniziativa destinata alla promozione dei sapori e delle tradizioni di due regioni storiche della Sardegna centro-meridionale: Trexenta e Sarcidano. L’evento abbraccia l’enogastronomia e le radici del territorio, con l’apertura delle dimore storiche e dei siti archeologici.

Si pensa già ai prossimi passi. Tra le priorità, l’apertura della stagione a partire da Pasqua con tanti eventi sportivi internazionali già in calendario. «A ottobre inoltre ospiteremo a Cagliari le World Series dell’America’s Cup di vela, che ci daranno una visibilità importante. Dobbiamo prepararci al meglio, per garantire a tutte le persone che arriveranno non solo i posti letto ma anche tutti gli altri servizi», conclude Chessa, aggiungendo che «molti sono gli investimenti messi in campo dall’amministrazione regionale. Migliorare ancora è possibile. Ma dobbiamo crederci e fare sistema».