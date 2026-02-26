Lo speciale “La Sardegna alla Bit 2026” stasera alle 21 su Videolina. Al centro dell’attenzione l’Isola del turismo che alla 46esima edizione della manifestazione che si è svolta nel polo fieristico di Milano-Rho ha presentato i dati che riguardano gli arrivi e le presenze nel 2025. Dati molto confortanti che costituiscono, come ha sottolineato l’assessore Franco Cuccureddu, un’ottima base di partenza per la stagione estiva. Nello speciale, curato da Massimiliano Rais, analisi e valutazione sull’offerta turistica sempre più ampia della Sardegna proposta in un’area espositiva di oltre mille metri quadrati. Riprese e postproduzione a cura di Gianfranco Trudu.