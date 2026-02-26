VaiOnline
27 febbraio 2026

Sardegna alla Bit  

Lo speciale “La Sardegna alla Bit 2026” stasera alle 21 su Videolina. Al centro dell’attenzione l’Isola del turismo che alla 46esima edizione della manifestazione che si è svolta nel polo fieristico di Milano-Rho ha presentato i dati che riguardano gli arrivi e le presenze nel 2025. Dati molto confortanti che costituiscono, come ha sottolineato l’assessore Franco Cuccureddu, un’ottima base di partenza per la stagione estiva. Nello speciale, curato da Massimiliano Rais, analisi e valutazione sull’offerta turistica sempre più ampia della Sardegna proposta in un’area espositiva di oltre mille metri quadrati. Riprese e postproduzione a cura di Gianfranco Trudu.

