Sardegna al Vinitaly: 112 cantine sfidano  i mercati mondiali  

La temperatura dei motori Vinitaly 2023 è altissima. Non sono bastati a sfiancare le turbine i due grossi appuntamenti del mondo vitivinicolo internazionale che hanno preceduto Verona. Appena l’altro ieri, martedì, ha sbaraccato Prowien, la potente fiera di Düsseldorf; un mese prima la grande kermesse Wine Paris & Vinexpo nella capitale francese. Eppure la città di Giulietta e Romeo non perde smalto, con la Sardegna, team rappresentato da 112 aziende, ben piazzata ai blocchi di partenza.

La rassegna

I dati da record di questa edizione numero 55 prevista dal 2 al 5 aprile, sono stati annunciati ieri a Roma durante la conferenza stampa di presentazione ufficiale del Salone internazionale dei vini e distillati. «Business, internazionalizzazione e posizionamento: sono le tre direttrici della rassegna pronta a diventare la più grande “ambasciata” del vino – è stato detto – con oltre 4mila aziende da tutta Italia e da più di 30 nazioni, e un contingente record che supera i mille top buyer (+43% sul 2022) da 68 Paesi selezionati, invitati e ospitati da Veronafiere in collaborazione con Ice Agenzia».

La Sardegna

L’Isola cattura, incuriosisce e affascina. Nell’area istituzionale saranno presenti 72 aziende che ben rappresentano la geografia vitivinicola con bandierina quattromori. Oltre la fortezza della collettiva, altre 40 cantine sarde disseminate nei vari spazi, chi più chi meno vicine al quartier generale della Regione. Veronafiere inizia a parlare seriamente in sardo anche per la giusta attenzione che la quattro giorni scaligera dedica alla vigna isolana. «Le aspettative sono alte per un motivo concreto», spiega Domenico Sanna, responsabile accoglienza ed eventi della cantina Su’entu, Sanluri. «Da tempo ormai importanti investitori, stranieri e della Penisola, rivolgono grandi attenzioni alla Sardegna e ai vini sardi. Questo significa che l’Isola ha una forte attrattiva di impresa e il mercato è sempre più sensibile alle produzioni vitivinicole sarde che assicurano non solo livelli qualitativi ormai consolidati ma soprattutto unicità e autenticità».

Programma

«Ci sono importanti prospettive, per questo Vinitaly, che ha già segnato il tutto esaurito, con una partecipazione record di buyer esteri e con un grande ritorno degli operatori stranieri, in particolare americani e asiatici», dichiara Mariano Murru, presidente di Assoenologi Sardegna e direttore tecnico di Argiolas. «In questo contesto la Sardegna si conferma regione vitivinicola di interesse». E aggiunge: «Fari puntati in particolare sul Cannonau con la conferenza stampa della manifestazione Cannonau likeness International, organizzata da Comune di Oliena con Vinoway e Assoenologi, che apre domenica gli spazi istituzionali della Regione; a seguire la grande masterclass sui Cannonau organizzata da Vinoway in collaborazione con Assoenologi; la presentazione dei Cannonau di Mamoiada ad opera di Micromega Wines curata dal grande giornalista Ian d’Agata; la conferenza stampa di presentazione del concorso Cannonau/Grenache du Monde, in programma a New York, vedrà la Sardegna sempre più protagonista». E poi la selezione dei prodotti di Sardegna e Sicilia a cura di Daniele Cernilli, le degustazioni scelte dalla Regione e i due giorni di incontro con le delegazioni di giornalisti e buyer esteri.

Grandezza dei piccoli

«Sarà importante l’approfondimento sui vitigni minori della Sardegna – riprende Murru – curato da Città del vino, Agris, Laore e Assoenologi Sardegna; e per la prima volta al Vinitaly negli spazi istituzionali, la presentazione della selezione “I pezzi da 90” dell’enogastronomo Angelo Concas che consegnerà ai produttori i diplomi di merito. Sono alcuni degli appuntamenti che vedono coinvolti i produttori sardi sempre più numerosi – conclude Murru – qualificati e decisi a ritagliarsi uno spazio importante nella vitivinicoltura nazionale e internazionale».

© Riproduzione riservata