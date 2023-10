I job day organizzati in primavera dall’Aspal saranno al centro della prima puntata della seconda serie di “Sardegna al lavoro – C’è un posto per te”, la trasmissione curata e condotta da Roberto Betocchi (foto) in onda alle 15.05 oggi su Videolina.

Ospiti di questa puntata Maika Aversano, direttrice generale dell’Aspal, Ada Lai, assessore regionale al Lavoro, Giuseppe Fasolino, assessore regionale alla Programmazione, Antonio Usai dell’Università di Sassari, ed in collegamento sda Roma il ministro per il lavoro Marina Elvira Calderone. Nicola Ammendola, presidente del consorzio industriale di Tortolì e poi gli imprenditori Raffaele Serusi, Massimo Gallus, Claudio Rotunno, Marino Catte, Francesco Bovi, Antonio Pandelli, Francesco Saluta e Stefano Cucca