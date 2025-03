Sardegna al centro 2020  elegge segretaria Cristiana Melis 

Cristiana Melis è la neo coordinatrice provinciale di Sardegna al centro 2020. Per l’ingegnera 43enne di Tertenia, eletta ieri al termine del congresso che si è tenuto nella biblioteca di Tortolì, è il primo incarico politico. I suoi vice sono Adriano Corgiolu e Gigi Mereu. Serena Murgia è la segretaria amministrativa, mentre in segreteria figurano Salvatore Bonicelli, Marina Meloni, Massimiliano Pinna, Gianluigi Serra, Stefano Concu e Andrea Pisano.

«Onorata e felice per la proclamazione e per il direttivo qualificato che mi affiancherà. Sono certa - ha detto Melis - di lavorare bene dialogando anche con le altre forze politiche, per raggiungere traguardi importanti per i nostri territori. Il congresso, unitario e partecipato, è stato un importante momento di confronto, con gli interventi di diversi sindaci e amministratori». Al centro del dibattito sanità, infrastrutture, riforma elettorale per le provinciali, criticità idriche e costituzione del comitato per l’irrigazione della bassa Ogliastra. (ro. se.)

